'Lorca por Saura', con India Martínez, se podrá ver en Córdoba

Lorca por Saura, el montaje escénico póstumo del cineasta aragonés recientemente fallecido, protagonizado por la cantante cordobesa India Martínez, se podrá ver en Córdoba en el mes de mayo. Será en el Gran Teatro el sábado 13 de mayo.

Se trata de una obra, que forma parte de una colaboración con el novelista y dramaturgo Natalio Grueso, en la que, tomando como base la figura de Federico García Lorca, Saura ha creado un espectáculo teatral en el que engloba todas las disciplinas artísticas que ha cultivado a lo largo de su extensa trayectoria: música, fotografía, pintura, danza y cine.

Además, Saura quiso que, de forma excepcional, fuera una mujer la que interprete el papel del poeta, pues su mensaje es universal y atemporal. Esa mujer ha sido la cantante India Martínez, ganadora del Premio Goya a la Mejor Canción Original en 2015, y que debuta como actriz a los 37 años en este espectáculo global en el que interpreta y canta, acompañada en escena por otros actores y músicos.

La obra, estrenada la semana pasada en Madrid, recrea la vida de Lorca, desde su nacimiento en la vega de Granada, pasando por su estancia en la residencia de estudiantes, sus viajes a Nueva York, Cuba y Argentina, la creación de la Barraca, hasta el desenlace final de su fusilamiento en la Guerra Civil.

Además de Martínez, sobre el escenario también están Alberto Amarilla, Saturna Barrio y Antonio Bejarano, que será el pianista que acompañará a la cantante.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!