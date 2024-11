La editorial cordobesa Almuzara publica la biografía de Mark Knopfler

El sello Berenice, de la editorial cordobesa Almuzara, acaba de publicar la biografía de Mark Knopfler bajo el nombre Mark Knopfler: el sultán del swing. La obra está escrita por Peter Redwhite y podrá adquirirse en librerías a partir de la semana que viene.

Este libro, prologado por el músico Eliott Murphy, recorre la vida de Knopfler desde su nacimiento hasta su décimo álbum de estudio. Se trata de una biografía singular que une la vida y la obra de quien fuera líder de Dire Straits y las vivencias de un fan (el autor se transmuta en Guitar George, inseparable des u amiga Lena), y que incluye diálogos ficcionados basados en la vida y experiencias de Knopfler.

El resultado es una obra que nos descubre a un Knopfler enamorado de la música desde bien temprano, absorto ante la manera de tocar de su tío, periodista adolescente en un medio local durante los fines de semana, profesión que abandonó el día que firmó su último texto en el Yorkshire Evening Post sobre la muerte de Jimmy Hendrix, el 18 de septiembre de 1970). Lector empedernido (se matriculó en la Facultad de Literatura de la Universidad de Leeds), es un artista que admira la obra del nobel Knut Hamsun y que se visita de vez en cuando con Richard Ford, a quien le une una buena amistad. Un músico que ha escrito algunas de sus canciones al calor de la buena literatura.

Hoy Knopfler ha cumplido los 75. Sigue siendo zurdo, aunque empezase a tocar con la diestra, quizá condicionado por el violín que empuñó de crío. Seguro que continúa recordando con cariño los amores de adolescente con Hilary Thomson y Sue Hercombe, y que no ha olvidado ni el día que decidió no cursar estudios universitarios ni aquel otro en que contestó un anuncio para una prueba en una banda de blues y cajún, aunque no guarde demasiado buen recuerdo de aquellos antiguos colegas de escenario y sí, seguro, de su etapa como profesor de guitarra… Hasta One Deep River, décimo álbum en solitario de abril de 2024. Hasta ayer mismo.