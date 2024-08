El Juego de la Oca y 'La duquesa de Benamejí', dos apuestas de ocio y cultura para el finde

El municipio de Dos Torres vivirá este fin de semana su propuesta de ocio por excelencia: El Gran Juego de la Oca. Durante este viernes y este sábado, los 60 equipos participantes. El fenómeno de este juego, que este año ha recibido 75 solicitudes de equipos, “no ha parado de crecer” desde su primera edición y contará con jugadores y voluntarios que vienen desde Córdoba, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Granada, Jaén, Ciudad Real, Badajoz, Toledo, Cáceres, Madrid, Valencia, Mallorca y Barcelona.

Será este viernes cuando tenga lugar la gala inaugural y la prueba inicial, mientras que El Gran Juego de la Oca se desarrollará durante la jornada del sábado.

La plaza de toros de Benamejí estará este fin de semana hasta la bandera después de que La duquesa de Benamejí agotara las entradas para las representaciones de este sábado y este domingo. La obra se desarrollará en una imponente escenografía, que representa con tres escenarios en alto el Palacio de Benamejí, serranía y la cárcel, además habrá dos escenarios a pie de ruedo, para las escenas de calle, caballos y algunos bailes.

El espectáculo, organizado y promovido por el Ayuntamiento de Benamejí hace un viaje en el tiempo a una España convulsa tomada por nobles y bandoleros de la mano de 176 artistas benamejicenses pertenecientes al aula municipal de teatro y cuerpo de baile Entrebambalinas, ARH Benamejí Bandolera, Peña Caballista El Galope, Peña Flamenca Cayetano Muriel, Grupo de Folklore Marquesa de Benamejí, AM La Santa Cruz, Grupo Nuestra Navidad, Peña Flamenca El Melón de Benamejí y AC Campanilleros La Aurora

El cine fantástico y de acción con sello Marvel se adueñará durante todo este fin de semana del cine de verano Fuenseca y del Coliseo San Andrés, a los que llegará Deadpool & Wolverine. Por su parte, en el Cine Delicias, el cine de animación será el protagonista con 10 vidas

Y si lo tuyo son las salas de cine, en este enlace tienes los horarios de la cartelera de los cines de Córdoba de este fin de semana.

El Centro de Recepción de Visitantes continuará este viernes con su ciclo Flamenco en la terraza durante el cual actuará el bailaor Andrés Jiménez.

Aguilar de la Frontera disfruta desde este miércoles de su Feria Real, con motivo de la cual ha organizado un programa de actividades para todos los públicos. Para este viernes hará una gran yincana de agua en la caseta municipal a partir de las 13:00 y a las 18:30, una charanga amenizará el recinto ferial. Ya por la noche, en dicha caseta, actuarán la orquesta La Gran Rockset, a las 23:00, y el Dj Manu Cecilia, a partir de las 4:00.

El sábado, cerca de las 13:00, se realizará el paseo de caballos y a las 19:00 habrá una batukada en el recinto ferial. Rockopop se subirá al escenario de la caseta municipal a partir de las 23:00 y después habrá una fiesta joven.

El domingo será el último día de feria y las actividades comenzarán a partir de las 19:00 con una fiesta del agua en el recinto ferial. En la caseta municipal, la cantante de copla Elsa Ríos actuará a las 23:00 y a partir de las 2:00 se pondrá fin a la feria con un espectáculo pirotécnico y musical, aunque la fiesta continuará a partir de las 4:00 con el DJ Manu Cecilia.

En el municipio de Montoro arranca este sábado el ciclo de Noches del Castillo de la Mota. Se trata de cuatro conciertos que se celebrarán los sábados de agosto, a partir de las 22:00. El primero de este ciclo se denomina Las mujeres de mi vida y estará protagonizado por la compañía Elena Gadel y Marc López.

