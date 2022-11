José Carlos Ruiz, el cordobés acerca la filosofía al gran público desde la televisión y la radio

El filósofo José Carlos Ruiz (Córdoba, 1975) ha abierto un nuevo frente desde el que llevar la filosofía al gran público. Se trata de La Roca, el programa de Nuria Roca los domingos por la tarde en La Sexta, y que ya incluye una sección titulada La roca filosofal, en la que este profesor y escritor difunde el pensamiento filosófico a miles de hogares.

El salto a la televisión en un programa en horario de máxima audiencia ha sido el paso natural para Ruiz, profesor del Instituto Ángel de Saavedra y de Filosofía y Letras y Magisterio, que lleva años difundiendo la filosofía desde la radio con sus colaboraciones con la Cadena SER, donde tiene la sección semanal Más Platón y menos WhatsApp en el programa de Carles Francino.

De hecho, una de sus primeras intervenciones televisivas ha sido precisamente sobre filosofía y redes sociales, uno de sus caballos de batalla. Así, a la hora de abordar el dilema sobre el peso de las redes sociales en nuestras vidas, el pensador cordobés ha recordado la “sensata argumentación” del filósofo Schopenhauer, quien ya en el siglo XIX decía que la sociedad vive “entre la angustia del deseo y el tedio de haberlo conseguido”, algo que se “multiplica” con Facebook, Twitter o Instagram.

Este también ha estaba en el centro de su libro Filosofía ante el desánimo. Pensamiento crítico para construir una personalidad sólida (Planeta, 2021), un libro que ya lleva cuatro ediciones, y que sigue la estala de sus otras exitosas obras, como El arte de pensar (Berenice, 2018).

Un año antes, Ruiz saltó a los medios y a miles de lectores gracias a De Platón a Batman (Toromítico, 2017), que le abrieron las puertas de la Cadena SER. Uno de sus últimos libros ha sido Cocola y las gafas asombrosas - cómo activar el pensamiento crítico, un libro editado por Harper Collins en el que las ideas filosóficas de Ruiz son ilustradas por la artista italiana Evelyn Daviddi.

Ruiz es profesor en la Universidad de Córdoba, tras terminar sus estudios de filosofía en Sevilla con una estancia anual Sócrates-Erasmus en la Universidad de la Sorbona-Panteón (Paris IV) y doctorarse en Filosofía Contemporánea, especializándose en Filosofía de la Cultura y pensamiento crítico. Ha sido Profesor de Filosofía en Secundaria y Bachillerato durante 20 años y en la actualidad es profesor a tiempo completo en la Universidad de Córdoba.

