El Jaleo: Córdoba estrena nuevo tablao flamenco bajo la dirección de la familia Plantón

Los plantones vuelven a gestionar un tablao flamenco. Tras el cierre del mítico La Bulería -que llegó a ser el más antiguo de Córdoba-, este sábado abre al público en la calle Alhóndiga El Jaleo, otro local dedicado al flamenco que comparte la misma filosofía, espectáculos de arte jondo íntimos y gastronomía, aunque adaptado a los tiempos que corren.

De su gestión se encarga el percusionista Lolo Plantón, hijo del cantaor El Calli, y hermano de José del Calli y Rafa del Calli -este último, ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco-. Probablemente, la estirpe flamenca cordobesa de más galones, y con experiencia además en la gestión de tablaos, puesto que La Bulería fue un proyecto familiar que duró 35 años y que cerró tras la muerte del padre, en el año 2021.

“Yo he echado los dientes en un tablao, para mí esto ha sido algo muy natural”, explica a Cordópolis Plantón, que cuenta que la idea de montar un local así llevaba mucho tiempo rondándole la cabeza y no se materializó hasta que él y su socio, Luis Morales Murillo, encontraron un local que reuniese unas condiciones adecuadas.

Ese local es un edificio de 750 metros repartidos en tres plantas, ubicado en la antigua plaza de Los Gitanos, en plena Judería, con una fachada histórica con motivos arabescos. El percusionista explica que el negocio combinará los espectáculos flamencos en vivo con la restauración, con una carta de cocina tradicional con toque modernista.

“El ambiente va a ser de flamenco puro, pero adaptado a los tiempos. No puede ser igual un tablao de los años 80 que uno del siglo XXI”, señala Plantón, que detalla que el edificio tiene un aforo que puede llegar a 200 personas, y que el tablao cuenta con sala VIP y una terraza de verano.

Un espacio para los artistas cordobeses

Eso en lo que respecta a las condiciones de espacio. En lo musical, El Jaleo aspira también a incorporar nueva instrumentación a su carta de directos, más allá de la tradicional imagen del guitarrista, el cantaor y los bailaores. Eso sí, la nómina de artistas que tendrán plaza fija es de relumbrón. Plantón deja caer algunos: Niño Seve, José Tomás Villalta, Juanma El Tomate, Luis Medina, Estefanía Cuevas, Hugo López, Clara y Ríchar Gutiérrez, Bernardo Miranda y, por supuesto, los plantones, Rafa y José del Calli y Antonio Plantón El Güeñi.

“Una de las historias de montar el tablao es que es habitual que en Córdoba tenga la gente que salirse fuera para trabajar por falta de un espacio donde se vean que es su sitio. Pues El Jaleo quiere ser ese sitio, aunque también vengan artistas de fuera”, afirma.

Artistas como las grandes estrellas que llevan semanas promocionando el tablao en redes sociales, desde Arcángel a Israel Fernández, pasando por El Pele o Kiki Morente. En este sentido, el percusionista reconoce que, aunque era “un poco reacio a pedir favores”, fue descolgar el teléfono y recibir una avalancha de vídeos. “En esta era todo se mueve por redes sociales y este tipo de cosas ayudan a dar a conocer este espacio”, apostilla sobre un proyecto que nace en el mismo momento en que, con la muerte de su padre, se pone punto y final al mítico tablao La Bulería, del que, quiera o no, se siente heredero.

“Yo jugaba a la pelota mientras allí cantaban mis tíos y mis primos, y me he ido empapando casi sin quererlo. Cuando mi padre murió, no teníamos fuerza ni ganas de abrirlo porque eso lo montó él. Pero es verdad que ya en los últimos años, una de las personas que se encargaba de llevarlo era yo. Por eso ha sido algo natural dar este paso”, relata el percusionista cordobés, que compaginará este nuevo proyecto con su carrera artística.