'Un hombre libre', producida por el cordobés Guillermo Rojas, candidata a Mejor Película LGTBIQ+ en el Festival de Sevilla

Un hombre libre, película documental producida por el cordobés Guillermo Rojas con Summer Films, ha resultado elegida como candidato al premio a Mejor Película LGTBIQ+ en el Festival de Cine de Sevilla, que se celebra del 8 al 16 de noviembre.

Guillermo Rojas ha vuelto a hacer tándem con la cineasta Laura Hojman, que dirige este nuevo trabajo y ha agradecido la nominación en sus redes sociales. Un hombre libre se centra en la vida del escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, un autor olvidado en España que en las últimas décadas del siglo XX llegó a la cumbre de la literatura en Francia.

Admirado y polémico por adelantarse a temas como la memoria democrática o la identidad de género en pleno franquismo, Un hombre libre da cuenta de ello a través de los testimonios de artistas disidentes como Pedro Almodóvar, Paco Bezerra, Marisa Paredes, Alberto Conejero, Bob Pop o Lara Moreno, entre otros. La obra ahonda en la palabra encendida del autor almeriense, quien nunca dejó de reivindicar la España eterna que va de La Celestina a Buñuel, de Goya a Valle-Inclán: “Uno no se rebela por odio, sino por amor”, escribió desde su destierro. La película documental será proyectada en la sección oficial del Festival de Cine de Sevilla los días 9 y 15 de noviembre.

Junto a la producción Un hombre libre, también han resultado finalistas al premio a Mejor Película LGTBIQ+ en el Festival de Cine de Sevilla las siguientes cintas: Young hearts de Anthony Schatteman, Bélgica y Países Bajos; La belle de Gaza de Yolande Zauberman, Francia; Somewhere in love de Morgan Simon. Francia y Bélgica; One dances, the other doesn't de Emilie Girardin, coproducción de Alemania, España, Suiza; Viêt and nam de Truong Minh Quý, coproducción de Vietnam, Filipinas, Singapur, Francia, Países Bajos, Italia, Alemania, Estados Unidos; y We are on air, de Diogo Costa Amarante, Portugal.

El cordobés Guillermo Rojas es director y guionista, además de compaginar estas labores creativas con las de productor al frente de Summer Films. Esta misma semana se ha conocido que este creador cordobés recibirá el premio al Mejor Cineasta de Andalucía, que otorga Canal Sur, en la 50 Edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.