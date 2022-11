La Filmoteca de Andalucía acoge el estreno del documental 'Diverfarming. The diversity revolution'

La sala Josefina Molina de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba acogerá el próximo miércoles 23 de noviembre, a las 18,30 horas, el estreno del documental 'Diverfarming. The diversity revolution', dirigido por el cineasta andaluz Jesús Armesto y con guión de Elena Lázaro, coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha informado la UCO en una nota, en la película, personal investigador y agricultores europeos del proyecto 'Diverfarming' cuentan su experiencia a lo largo de los cinco años de experimentación y estudio sobre la diversificación de cultivos en suelos agrícolas europeos.

El documental, que será presentado por las periodistas Elena Lázaro y Silvia Márquez, responsables de la comunicación y difusión del proyecto, analiza los problemas medioambientales provocados por la intensificación de la agricultura en España, Italia, Hungría, Alemania, Países Bajos y Finlandia, al tiempo que presenta las soluciones planteadas desde el equipo de 'Diverfarming'.

Este es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, dentro del reto de 'Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía' bajo el acuerdo 728003.

En el mismo participan las universidades Politécnica de Cartagena y de Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y Portsmouth (Reino Unido), Wageningen (Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs (Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), junto a los centros de investigación Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'analisi Dell'economia Agraria (Italia), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y el Instituto de Recursos Naturales LUKE (Finlandia).

También intevienen la organización agraria Asaja y las empresas Casalasco y Barilla (Italia), Arento, LogísticaDFM e Industrias David (España), Nieuw Bromo Van Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).

