La figura de María Lejárraga se reivindica desde Córdoba con un documental y una mesa redonda

Novelista, dramaturga, guionista, traductora, diputada en la Segunda República, exiliada, pionera en el feminismo español... Y olvidada. La figura de María Lejárraga, una de las personalidades más fascinantes del siglo XX español, se someterá a examen (y a reconocimiento) durante los próximos días con dos actos distintos en Córdoba: la proyección de un documental sobre su figura y legado (producido por Summer Films, una empresa cordobesa) y una mesa coloquio enmarcada en el las jornadas Libro libre.

Así, los cines de El Tablero proyectan este domingo a las 18:00 el documental A las mujeres de España. María Lejárraga, dirigido por Laura Hojman (Antonio Machado. Los días azules) y producido por el cordobés Guillermo Rojas a través de Summer Films. La película, que ha llegado a los cines este viernes, se presentará en Córdoba contando con la presencia de la directora y el productor, que hablarán de este proyecto, que aborda la figura de una de las mujeres más relevantes de la historia contemporánea española, y que cuenta con la narración de Kiti Mánver y las intervenciones de Manuela Carmena, Rosa Montero, Vanessa Monfort o Remedios Zafra.

Según detalla la productora, María Lejárraga (1874-1974) fue novelista, dramaturga, guionista, traductora y responsable de grandes clásicos como Canción de cuna, Tú eres la paz o el libreto de El amor brujo. Pero los libros de texto no hablan de ella, la historia ha borrado su nombre. Además de centrarse en todos estos aspectos, el documental es también la crónica de un momento histórico encabezado por un núcleo de mujeres brillantes y valientes que quisieron construir un futuro mejor y cuyos sueños de progreso fueron malogrados al estallar la Guerra Civil.

“Lo que no se nombra no existe, decía George Steiner, y el silencio y el olvido nos han arrebatado historias y figuras como la de María Lejárraga, de la que, fuera de círculos especializados, apenas hemos sabido nada. La adopción del nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, como seudónimo literario para poder prosperar dentro de un mundo cultural dominado por hombres, no es excusa para que su nombre no esté recogido en los libros de texto”, señala la directora, que recuerda que la dramaturga y diputada fue “una figura pública esencial en la España de los años 20 y 30”.

Además de una impulsora de proyectos pioneros del feminismo como el Lyceum Club y la Cívica, activista por el sufragio femenino, diputada en el Congreso de la Segunda República, dirigente del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y finalmente exiliada y perseguida por los nazis. “Su libro, Cartas a las mujeres de España, un auténtico tratado de feminismo publicado trece años antes que Una habitación propia de Virginia Woolf, constituye uno de los mayores ejemplos de esa historia hurtada a nuestra memoria colectiva. La de una España en la que las mujeres fueron el motor de grandes cambios y reformas sociales e igualitarias, consiguiendo hitos que incluso en nuestros días, no hemos vuelto a recuperar”, recuerda Hojman.

Las entradas para la proyección se pueden conseguir pinchando en este enlace o en la taquilla del cine el domingo. Además, el próximo viernes 29 de abril a las 18:00 en el Patio del Palacio de Orive, habrá otro encuentro en torno a la figura de la escritora. Se llama María Lejárraga y autoras olvidadas, y para desgranar su figura estarán la cineasta Laura Hojman, la editora de Renacimiento, Cristina Linares, y la periodista Marta Jiménez.