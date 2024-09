Una exposición en la Biblioteca Cántico muestra el trabajo del andaluz pionero en dibujar para Marvel y DC

La Biblioteca Provincial Grupo Cántico acoge desde este viernes hasta el 30 de octubre una exposición dedicada a la obra del icónico dibujante de cómics andaluz Carlos Pacheco, uno de los primeros artistas españoles en dibujar para Marvel y DC, y del que se recoge, además, su trabajo más personal.

Se trata de una muestra comisariada por Paco Cerrejón, y titulada Arrowsmith, El Arte de Carlos Pacheco. Según ha explicado Cerrejón, a partir de bocetos originales y cómics clásicos, ofrece una mirada íntima y detallada a la última etapa creativa de Pacheco, un nombre fundamental en el mundo del cómic internacional.

¿Quién es Carlos Pacheco? Pues probablemente no sea un nombre conocido por el gran público, a pesar de que este artista gaditano es una figura clave en el historietismo español y europeo, en tanto a que fue uno de los primeros en firmar trabajos para Marvel y DC, dejando de camino un legado que ha influido profundamente en la industria del cómic.

Conocido por su trabajo en personajes icónicos como Superman, Spider-Man, los X-Men y los Vengadores, Pacheco también creó su propio universo con la serie Arrowsmith, una colaboración con el guionista Kurt Busiek. Esta última obra se convierte en el foco central de la exposición en Córdoba, ofreciendo a los visitantes una muestra de 16 originales de sus lápices, acompañados por reproducciones a color que permiten apreciar su meticuloso proceso creativo.

Durante la rueda de prensa de inauguración, Eduardo Lucena, Delegado Territorial de Cultura y Deporte de la Junta, destacó la importancia de esta exposición como un punto de encuentro entre el cómic y la cultura, subrayando que “la biblioteca es la mejor relación que podemos tener con la cultura”. Lucena también expresó su gratitud hacia Paco Cerrejón por su trabajo como comisario y su conexión personal con Pacheco, lo que ha permitido presentar una selección cuidada y representativa de su legado.

Por su parte, Paco Cerrejón resaltó el impacto de Carlos Pacheco en la industria del cómic, tanto en España como a nivel internacional. Cerrejón recordó cómo Pacheco abrió el camino para que los autores españoles pudieran trabajar en el competitivo mercado del cómic estadounidense, un logro que, en su momento, era prácticamente impensable. “Hoy en día, hemos perdido la cuenta de cuántos autores españoles están dibujando para el mercado norteamericano”, comentó Cerrejón, subrayando la influencia de Pacheco.

La exposición busca no solo rendir homenaje al talento de Carlos Pacheco, sino también despertar la curiosidad de quienes aún no están familiarizados con su obra. Según Cerrejón, esta muestra “es una pincelada que invita a profundizar en la lectura de sus cómics”, destacando que Pacheco no solo era un dibujante excepcional, sino también un narrador brillante.

Además de su éxito en Marvel y DC, Pacheco también dejó una marca en la industria del cómic europeo, mezclando influencias del cómic americano, español y franco-belga, lo que lo convierte en un referente para numerosos artistas emergentes. Cerrejón ha indicado, en este sentido, que Pacheco, además de ser “un genio gráfico, era una persona accesible y generosa, que ayudó a muchos jóvenes autores a abrirse camino en la industria”.