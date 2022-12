La historia de María Callas llega al Teatro Góngora con el espectáculo musical 'Diva'

La historia de la soprano María Callas estará presente en el Teatro Góngora dirigida por Albert Boadella, fundador de la compañía de teatro independiente Els Joglars hasta 2012. Actualmente, el dramaturgo es director artístico de los Teatros del Canal de Madrid y del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial desde 2009. Diva, se enmarca en el ocaso de la vida de la soprano María Callas, que reside en París alejada de todo. El espectáculo del que fue fundador, intérprete y director de Els Joglars, una compañía teatral con 51 años de vida, llega a Córdoba el 14 de enero a las 20:00.

La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto Onassis. La realidad de su decadencia le hace vivir un mundo de recuerdos. Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor para que le acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar. También lo utiliza para crear una situación sadomasoquista. Le obliga a interpretar a Onassis su gran amor. Sus momentos más apasionados y estelares.

En su delirio, se imagina al griego como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la ópera. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final que muy pronto realizará a su voluntad.

En el papel de María Callas, María Rey-Joly; en el de Onassis, Antonio Comas. Al trabajo de Boadella, autor y director de escena, y los actores se suman Manuel Coves como director musical; Silvia Brossa, coreógrafa; Bernat Jansá en iluminación; Pedro Lastra en diseño de sonido; Martina Cabanas en ayudante de dirección y Dolors Caminal como asesora artística.

El espectáculo de teatro musical pasa por Córdoba el 14 de enero a las 20:00 en el Teatro Góngora y tiene una duración de 90 minutos. El precio de las entradas oscilan entre los 17 y 21 euros. Esta obra cuenta con el punto verde, es decir, con el 20% de descuento por la adquisición de localidades en taquilla de un mínimo de tres espectáculos marcados con punto verde o presentando la documentación acreditativa en el recinto de menores de 30 años, mayores de 65 o estar en situación de desempleo.

