Unos dirán que por culpa de Halloween y, los que no nos resignamos, que por el Día de los Santos. El caso es que los estrenos de la semana se adelantan esta semana del viernes al miércoles.

Y, ¿cómo no?, lo típico en esta fecha es el terror. Five nights at Freddy’s, basada en el videojuego del mismo nombre donde el objetivo es sobrevivir durante cinco noches en una pizzería. promete traer esa tensión a la pantalla grande.

Mike, un joven con problemas que cuida de su hermana pequeña, acepta un trabajo como guarda de seguridad nocturno en una pizzería temática abandonada llamada Freddy Fazbear. Pronto descubre que en este lugar nada es lo que parece. Con la ayuda de una policía local, Mike se enfrenta a fenómenos sobrenaturales y a inquietantes personajes animatrónicos.

La película busca atraer a los fanáticos de la franquicia y, en general, a quienes disfruten pasando un rato de sustos y tensión.

Muchos guardamos el recuerdo de ver en la tele a ese cómico catalán delgado, con gafas oscuras, vestido totalmente de negro, que empezaba sus chistes con un nasal “Saben aquell…?” La expectación era enorme antes de que abriese la boca. Y la gente se partía, nos partíamos, de risa.

David Trueba ha llevado al cine la historia del gran Eugenio en Saben Aquell, una comedia dramática ambientada en Barcelona a finales de los años 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, se enamora de Conchita en un autobús. Juntos inician una apasionada historia de amor y colaboración musical. Eugenio supera su miedo escénico para acompañar a Conchita en su carrera musical, formando el dúo 'Els dos'. Ante una ausencia de Conchita, Eugenio lleva a cabo las actuaciones en solitario y empieza a convertirse en un fenómeno del humor underground de la ciudad.

En palabras del propio David Trueba: “Esta es una película sobre el humor. Y sobre la supervivencia. Eugenio fue uno de los humoristas más populares de la Transición. Todo en su apariencia evidenciaba estar reñido con el humor. Un hombre serio, de nula gestualidad, parapetado tras unas gafas ahumadas y una camisa negra, con el cigarrillo humeante detrás de un micrófono, se convertiría en el culpable de hacer reír a todo un país. Pero,..¿qué se escondía dentro de él?”

Corea del Sur lleva años produciendo extraordinarias películas y series televisivas, y cada vez es más fácil que alcancen el mercado occidental. Esta semana nos llega Vidas pasadas, un drama romántico escrito y dirigido por Celine Song, basado en parte en sus propias experiencias.

Narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia separados por la emigración de la familia de Nora desde Corea del Sur. Dos décadas después, se reencuentran en Nueva York, donde enfrentarán el amor, el destino y las decisiones que dan forma a la vida.

Por último, de Francia nos viene la comedia Suegros de alquiler. Agencia de engaños 2.0, secuela de Alibi.com, Agencia de engaños, de 2017.

En esta entrega, la trama sigue a Greg, quien, después de cerrar su agencia de coartadas y prometer no volver a mentirle a su novia Flo, se ve obligado a reabrir la agencia cuando decide proponerle matrimonio y necesita padres más presentables que los suyos (su padre, estafador, y su madre, antigua actriz de películas eróticas) para evitar que arruinen la boda.

Tienes los horarios, cartelera y entradas de estos estrenos en la Cartelera de cine de Cordópolis.