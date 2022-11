El escritor y cooperante Rosauro Varo ficciona la África que conoció en 'Lugar Común'

El médico y escritor Rosauro Varo (Córdoba, 1982) ha publicado su segunda novela, Lugar común, un libro en el que vuelca parte de su experiencia como cooperante internacional, y lo hace desde una ficción que traza un duro relato de la realidad del continente africano.

Publicada por la editorial Mixtura, Lugar común, está ambientada en Sorongo, un pueblo africano ficticio, donde una pediatra de origen senegalés pero criada en Barcelona sobrelleva como puede los rigores del clima tropical, la falta de medios, los dramas de sus pacientes, las amenazas de la guerra y sus propios fantasmas interiores, mientras se enfrenta a las contradicciones que solo se pueden vivir en un auténtico contexto de emergencia.

La editorial señala que el autor plantea “un diagnóstico transparente hacia los responsables de dichas crisis, pero también hacia quienes se entregan a los que sufren con generosidad y arrojo”. “Su prosa, que es dura y porosa a un tiempo, y sus personajes, que se tambalean en el límite entre lo muy real y lo casi imposible, contribuyen a entender una situación que afecta a decenas de países y a cientos de millones de personas”.

Lugar común es la segunda novela de Varo, que en 2018 publicó Plagio (Ediciones En Huida), y unos años antes el libro de relatos El embudo (Andrómina). El autor es pediatra, investigador y cooperante. Ha ejercido en países como India, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Malawi, República Centroafricana, Mozambique o Marruecos.

Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, también ha realizado los másteres en Creación Literaria y en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra. En su ciudad natal fue cofundador de la revista literaria Café con Letras y de las tertulias del mismo nombre. Ha colaborado con diferentes medios locales y nacionales, tales como Granta, Mercurio, Revista de Letras o El País. Además, dirige el blog Planetas Paralelos en la revista digital fronterad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!