La dj Nahoomie protagoniza la vuelta de Electrolunch al C3A

La promotora cultural Electrolunch ha anunciado un nuevo picnic electrónico en el Centro de Creación de Andalucía (C3A) de Córdoba. Será el próximo sábado 4 de marzo y volverá a ofrecer sesiones de música electrónica al aire libre, talleres y actividades infantiles y un punto de gastronomía para echar el día de baile sin que flaqueen las fuerzas.

La última vez que se celebró una edición de Electrolunch fue en noviembre, y congregó a centenares de personas atraídas por esta apuesta por la música electrónica para toda la familia en horario diurno. Para esta nueva edición, la promotora andaluza ha anunciado como cabeza de cartel a Nahoomie, la dj barcelonesa, una de las figuras más interesantes de la escena de la ciudad condal.

A pesar de su relativamente corta carrera, Naomi Morillo aka Nahoomie, ya ha acumulado una vasta experiencia detrás de los platos en los clubes y eventos más emblemáticos de España. Su personalidad, sus dotes de dj y el aura energética que generan sus sets la han convertido en uno de los nombres más solicitados de la nueva generación, especialmente entre los amantes del house y el garage de los 90, aunque su paleta musical sea mucho más amplia, y abarque sonoridades como el funk, la música disco, los sonidos urbanos e incluso el hardcore.

La artista barcelonesa estará acompañada ese día por los djs cordobeses Juani Cash, Bony Stuche, Xorn y Regue. Esta nueva edición llega cargada de techno, breaks y house. Como siempre, los asistentes podrán acceder de manera totalmente gratuita (con aforo limitado y acceso en orden de llegada) desde las 12:00 y disfrutar de las sesiones programadas hasta las 20:30.

En el mismo recinto, la organización tiene distribuidos diferentes tipos de Food Trucks con menús variados a la carta para que la experiencia al aire libre sea mucho más completa y divertida. Además, habrá, como es habitual, actividades infantiles y una exhibición de skate.

