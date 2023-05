Disney se inspira en Al-Ándalus en su nueva película animada

Disney está a punto de estrenar su primera película animada con una protagonista española. Se llama Wish y se estrena en noviembre, y el primer tráiler, desvelado hace unos días, invita a pensar que la historia, con los elementos mágicos y fantasiosos habituales de la productora, tiene lugar en los territorios de Al-Ándalus.

¿Qué se sabe hasta el momento? Pues Disney ya ha avanzado que Wish se desarrolla en la Península Ibérica, en un lugar llamado Rosas en el que, por lo visto en el tráiler, la arquitectura de los palacios y emplazamientos es totalmente andalusí y mozárabe. Las imágenes desveladas, que permiten intuir por donde va la historia de la princesa Asha -morena de pelo largo y piel oscura-, que vive en un palacio andalusí rodeado de jardines.

La nueva comedia musical sitúa a su protagonista en un reino fantástico situado frente a la Península Ibérica. “Nuestra heroína, Asha, vive en Rosas, conocido como el reino de los deseos”, dice Chris Buck, que dirige la película con Fawn Veerasunthorn. “La gente viene de todas partes a pedir deseos a un rey mágico que promete concederlos algún día. Sólo él puede decidir qué deseos se harán realidad y cuándo”.

Las reacciones en redes sociales al anuncio no han tardado en aparecer. Desde quien pone en duda la rigurosidad histórica de la película (que no deja de ser una fantasía), hasta quien celebra la llegada de la primera princesa ibérica al panteón de Cenicienta, La Sirenita o Frozen, o quien precisamente duda de ello -en otro alarde de presentismo histórico erróneo- por el oscuro color de la piel de la protagonista, llamada precisamente Asha, un nombre muy similar al de la poeta cordobesa andalusí Aisha, de quien se afirma que era una princesa de Al-Ándalus.

Más allá de elucubraciones, Wish está dirigida por el ganador del Oscar Chris Buck (Frozen. El reino del hielo, Frozen II) y por Fawn Veerasunthorn (Raya y el último dragón), producida por Peter Del Vecho (Frozen. El reino del hielo, Frozen II) y coproducida por Juan Pablo Reyes (Encanto). El equipo, sin duda, tiene varios éxitos considerables en su haber.

De las voces de los protagonistas se encargan Ariana DeBose y Chris Pibe, mientras que el film cuenta con canciones originales de la cantante y compositora nominada a los Grammy Julia Michaels y del productor, compositor y músico ganador de un Grammy Benjamin Rice, además de una partitura de Dave Metzger. El estreno en España está previsto para el 24 de noviembre de 2023.

