'Corpus', el desnudo según Luis Celorio en una nueva exposición en UCOCultura

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, ha inaugurado en el Centro UCOCultura la exposición Corpus, del artista afincado en Córdoba Luis Celorio, con la que el centro continúa su programación expositiva tras la recientemente clausurada muestra de Alba Blanco Mise en Abyme.

Durante el acto de inauguración, el rector ha manifestado que «con esta nueva exposición, cuya calidad pueden contrastar nuestros visitantes a la muestra, la programación cultural de nuestra Universidad afianza su papel protagonista a través del Centro UCOCultura, que desde la emblemática Plaza de la Corredera ofrece sus actividades a toda la ciudadanía». Torralbo asimismo manifestó su compromiso con la dimensión cultural de la Universidad de Córdoba, señalando que, «a lo largo de la historia de las universidades, estas se han constituido como centros del saber, espacios de investigación y de transmisión del conocimiento, que han contribuido asimismo a la formación de patrimonio cultural como expresión de lo más elevado de la cultura y sensibilidad humana». Junto al rector, asistieron el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte; el director general de Cultura, Fernando Lara de Vicente; y el propio artista, Luis Celorio.

Corpus compila parte de la obra realizada por Luis Celorio con el desnudo como eje temático; un género del agrado del artista y en el que ha desarrollado una amplia producción, presentada en diversas exposiciones. Según el comisario de la exposición, José Álvarez, «la forma de abordar el género por parte del artista se encuadra en las propuestas más alejadas de un sentido esteticista del desnudo, siendo que el interés de Celorio es tanto por la forma y el volumen como por una cierta reflexión en cuanto al tiempo y sus huellas, en lo que podemos ver escrito como surcos en la piel». La variedad en la selección que se ha escogido para ser expuesta en el Centro UCOCultura es notable, pues «en sus obras alternan los cuerpos jóvenes, tersos, de gran belleza plástica, con otras representaciones donde las arrugas, la flaccidez y la rotundidad en las formas muestran el paso de los años mediante una recreación de arrugas y estrías que dotan de un relieve casi cartográfico a las composiciones», añade Álvarez.

Por su parte, el artista, tras agradecer a la institución y al equipo de UCOCultura su interés por llevar a cabo el proyecto, declaró que su propósito no es pintar cuerpos bellos, al menos no en el sentido tradicional pues, como reconoce, «prefiero encontrar la belleza de otra forma en las figuras, de modo que nos conduzca a pensar en el ser humano desprotegido, que traslado al lienzo alcanzando un realismo explícito e impúdico, pero nunca obsceno». Señala asimismo que, «con la selección de obras que comprende Corpus quisiera hacer reflexionar al espectador sobre la belleza y sus límites, explorados desde una perspectiva muy particular, introspectiva, donde la voluptuosidad y textura del cuerpo humano quedan reflejadas en mi mirada».

La exposición podrá visitarse en el Centro UCOCultura, sito en la Plaza de la Corredera 40, hasta el 9 de abril. Su horario es de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 15:00 horas los sábados, domingos y festivos.