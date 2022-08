El cordobés Fernando Molero gana el Concurso de cuentos 'Villa del Mazarrón'

El escritor cordobés Fernando Molero se ha hecho con el premio de la XXXVIII edición del Concurso de Cuentos 'Villa de Mazarrón' con la obra titulada La biblioteca del agua. Un galardón que se suma a las decenas que ha recopilado a lo largo de su trayectoria. Este ha contado con una dotación económica de 5.000 euros.

Molero nació en Fernán Núñez en 1965 y es Diplomado en Magisterio por Filología Francesa. Además, es Licenciado en Humanidades por lo que ejerce actualmente de profesor de Lengua Castellana y Literatura. Tras 18 años como maestro maestro de Educación Física en diferentes colegios de la provincia.

En su carrera como escritor ha escrito un total de once obras en solitario, entre las que se encuentran títulos como En la playa; El heladero de Brooklyn; Los fantasmas nuestros de cada día; La carne y la palabra o El efecto dominó. En cuanto a obras conjuntas con otros autores, ha participado en una veintena. Molero ha quedado como finalista en más de 80 concursos literarios de narrativa breve.

Como además cuenta con el Máster en Cinematografía de la Universidad de Córdoba, ha sido crítico de cine en Diario Córdoba durante 10 años y actualmente, desde hace 20 años, dirige y presenta el programa de divulgación cinematográfica El cine de Mr. Arkadin en la emisora de su localidad, Onda Marina Radio.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Manuel Vilas, periodista y Escritor; Mari Ángeles Rodríguez Alonso, profesora d la Universidad de Murcia; Ginés Aniorte, escritor; Antonio Parra Sanz, escritor; Fernando Fernández Villa, editor y José María López Ballesta, director de la Universidad Popular de Mazarrón. La obra ganadora del cordobés puede leerse en la propia web del concurso.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!