Prepárate para el finde: Noche Blanca del Flamenco y los conciertos de El Barrio, Vanesa Martín y Sr. Chinarro

Noche Blanca del Flamenco

La Noche Blanca del Flamenco reúne un año más en la capital cordobesa a artistas nacionales para disfrutar de este género en todas sus expresiones y estilos. Los escenarios estarán repartidos por la ciudad, sobre todo por la zona del casco histórico, y los asistentes podrán desplazarse fácilmente entre estas ubicaciones.

Esta décimo cuarta edición arrancará a las 22:30 en la plaza de Las Tendillas con el bailaor Farruquito y se extenderá hasta las 5:00, cuando el grupo granadino La Plazuela ofrezca su espectáculo en los Jardines del Alcázar. Además, contará con varios conciertos simultáneos fuera del casco histórico para evitar la aglomeración de gente registrada en ediciones anteriores.

Estos nuevos escenarios están ubicados en la plaza de la Juventud de La Fuensanta, la plaza de La Marina en el barrio de El Figueroa y la plaza de La Unidad del Sector Sur.

Además de Farruquito y La Plazuela, durante la Noche Blanca del Flamenco actuarán Sandra Carrasco & David de Arahal, Féminas, El Pele, Mayte Martín, Reyes Carrasco, Josemi Carmona, Lucía Álvarez La Iñona, Sergio de Lope, María Peláe, Alfonso Aroca y Kiki Morente.

El Barrio volverá a darse un baño de masas en la plaza de toros

José Luis Figuereo, El Barrio, estará este viernes en Córdoba para actuar en la plaza de toros, escenario donde ya ha vivido grandes noches. Este concierto es el segundo de su nueva gira, Atemporal, que arrancó en Málaga la semana pasada.

Este tour supone un repaso a su extenso repertorio, donde brillan el flamenco y el rock andaluz, que siguen siendo los pilares de su sonido y también de su nuevo álbum de estudio, compuesto por 13 temas inéditos y una canción instrumental.

Los placeres y pecados de Vanesa Martín, en Córdoba

La cantante Vanesa Martín volverá a citarse con su público en Córdoba durante este sábado, coincidiendo con la Noche Blanca del Flamenco. La artista presentará su último álbum, titulado Placeres y pecados, nombre escogido también para la gira que le llevará por toda España.

Sr. Chinarro, en concierto

El compositor y cantante sevillano Sr. Chinarro ofrecerá este viernes un concierto acústico en El Ambigú de la Axerquía para presentar su disco Reality Show. A su incontestable carrera le avalan 18 discos que le han reservado un lugar de honor en la historia del pop español como letrista influyente. Su prosa, plagada de costumbrismo y de folklore, se ha publicado en libros y ha tenido parte de culpa de la reivindicación del castellano en los grupos de la escena independiente.

Sr. Chinarro es mordaz, rotundo y crítico, y por ello se le señala, entre otros, como portavoz de su generación. Desde su primer disco, grabado en EEUU con la producción de Kramer, hasta el último, ha mantenido una constante en cuanto a publicación y calidad. Su momento de inflexión, en 2005, tuvo lugar con El fuego amigo, premiado por diferentes publicaciones como el mejor del año, reconocimiento que fue repetido y aumentado con el siguiente, El mundo según (2006). El cenit de su creatividad continuó con Ronroneando (2008) y Presidente (2011), dos de sus obras más reivindicadas, y ha seguido editando con regularidad y sin descanso.

Por otro lado, este sabado, la banda cordobesa de Jump and Jive y Rock and Roll 50’s THE HOT JIVERS presentará en El Ambigú de la Axerquía su nuevo trabajo titulado She Wants Boogie Woogie, esta vez en formato CD. Grabado en los estudios de Juan Carlos Herrador en Montilla y formado por cuatro temas, dos temas propios y dos versiones clásicas donde muestran claramente el estilo que les caracteriza influenciado en la música de los años 40’s y 50’s con influencias de músicos como Big Joe Turner, Bill Haley, The Jodimars… hasta estilos como el twist con una versión de Adriano Celentano.

Danza en teatros de Córdoba

El baile y la danza se apoderarán este fin de semana de dos teatros de Córdoba. Este viernes a las 21:00, la academia de danza de Cristina López celebrará su fiesta de fin de curso en el Gran Teatro, lugar también elegido por el Studio de danza Coppelia, que actuará este sábado a las 21:00. La academia Ashira Danza hará lo propio este sábado a las 20:00 en el Teatro Góngora.

Por otro lado, en este teatro actuará este domingo la academia de baile María José Soldado, que celebrará también su festival de final de curso a beneficio de Cáritas parroquial de Alcolea, lugar donde radica la academia y la mayoría de las alumnas y alumnos.

Más flamenco

La nueva edición de Flamenco en la Terraza, impulsada por el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur), tendrá al bailaor Javier Serrano como protagonista durante la noche de este viernes en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes.

Últimos días de la Bienal de Fotografía de Córdoba

Este fin de semana será el último durante el cual podrán visitarse las 14 exposiciones que forman parte de la 18ª edición de la Bienal de Fotografía de Córdoba.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este viernes El caballo español. El origen (a las 18:00) y Hacia Crimea (20:30).