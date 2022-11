¿Que no sabes que hacer este finde? Pues así viene la agenda cultural

Olga Pericet, en el Gran Teatro

Este viernes a las 20:00, Olga Pericet ofrecerá en el Gran Teatro el espectáculo La leona. Junto con un equipo de cinco músicos, la bailaora -Premio Nacional de Danza 2018-, buscará el diálogo entre el animal y el instrumento en la simbología de La Leona, la célebre guitarra de Antonio De Torres que podría considerarse el primer prototipo de guitarra española y flamenca. Una interpretación libre, inspirada en un instrumento único y en su proceso de construcción, singular, lleno de matices, misterios y poéticas.

Niño Seve presenta su disco 'Luna de la Judería'

El guitarrista Niño Seve presentará este sábado a las 20:00 su primer disco, Luna de la Judería. A través de ocho temas, el cordobés mezcla en este primer álbum rondeñas, boleros, alegrías, bulerías, rumba y tanguillos.

El humor de Paco y Maite, en Teatro Avanti

Paco y Maite, los alter ego de Manuel Díez y Paqui González, actuarán este sábado -a las 19:00 y a las 21:00- en el Teatro Avanti con el espectáculo Hasta que la muerte nos separe. El éxito que la pareja ha ido cosechando gracias a su canal de Youtube y la difusión en redes sociales ha permitido la puesta en marcha de este show humorístico “y cotidiano, el de toda la vida”.

Salón del Libro Infantil y Juvenil

La Biblioteca Central inaugurará este sábado a las 11:00 en la Biblioteca Central la 18ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil, una cita dirigida no solo a la población más joven sino también a profesionales, madres y padres y, en general a toda persona interesada en la ilustración y la creación literaria. En este enlace puedes acceder a toda la programación.

Humor y magia para acercar el flamenco a los más pequeños

La compañía Magia Flamenca traerá este domingo al Teatro Góngora The best of flamenco magic, un proyecto educativo muy atractivo que hace un recorrido, partiendo del humor y la magia, por los diferentes palos del flamenco. Esta compañía, desde sus comienzos, tiene un germen educacional, vinculado a su nacimiento hace varios años mientras sus miembros cursaban la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba.

Más flamenco

La Posada del Potro continúa este domingo con el ciclo Matinales Flamencas. Los encargados de este recital, que comenzará a las 12:00, serán el cantaor Antonio de Patrocinio y el guitarrista Antonio de Patrocinio Hijo.

Por otro lado, la Peña Flamenca Fosforito acogerá este viernes a partir de las 21:30 un recital a cargo de la cantaora Rocío Segura y el guitarrista Luis Medina.

Exposición de bonsáis

El Real Jardín Botánico de Córdoba será este fin de semana el mejor lugar donde visitar bonsáis gracias a la exposición que promueve la Asociación Cordobesa de Bonsáis. Además, el domingo tendrá lugar un taller abierto de diseño y modelaje de 11:00 a 14:00.

Ana Curra, leyenda de La Movida, este finde en Córdoba

Ana Curra, leyenda de la Movida, pianista y compositora estará este sábado en el Ambigú de la Axerquía dentro de una gira con la que está celebrando el 40 aniversario de la publicación de el disco más mítico de Parálisis Permanente, El acto.

Recitales de piano

El Festival de Piano Rafael Orozco ofrecerá este fin de semana los recitales de piano de Anastasia Rizikov (este viernes) y Josu de Solaun junto a la Orquesta de Córdoba (este sábado). Comenzarán a partir de las 20:00 en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Escena contemporánea en Orive

La Sala de Orive acogerá este viernes a las 20:00 un nuevo espectáculo del ciclo Escena contemporánea. Bajo el título Fetiche, la compañía de Sergio Suárez propondrá un trabajo en el que los dedales toman un papel relevante en el desarrollo de la dramaturgia, estando siempre presentes como objeto principal de deseo de las interprétes, pero siendo realmente un hilo conductor en la dinámica de la relación que se establece entre ellas.

Cine

La Filmoteca de Andalucía proyectará este finde las siguientes películas: El viaje de Chihiro (este viernes y este sábado a las 18:00) y Lamb (este viernes y este sábado a las 20:30). Además, Cine Cercano proyectará Volver a empezar este domingo a las 19:00 en el Centro de Recepción de Visitantes.

Masterclass del ilustrador Javirroyo, en la Casa de la Juventud

El ilustrador Javirroyo impartirá una masterclass con el título Conceptos Ilustrados este viernes, a las 17:00, en la Casa de la Juventud, dentro del programa Talento Capital. Por su parte, el bailarín y coreógrafo Javier Latorre dará una clase magistal de danza española este sábado en la Asociación Cultural de Baile de Lina Vera y Manuel Criado.