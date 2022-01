'Ciudad de las ideas' abre las becas para diez artistas foráneos que crearán sus proyectos en la capital

'Córdoba, Ciudad de las Ideas', el proyecto cultural del Ayuntamiento de Córdoba y el creador Fernando Vacas que se estrena esta semana con el I Encuentro sobre Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad en la capital, abrirá el 26 de enero las convocatorias para las becas de residencia y ayudas a artistas foráneos que permanecerán en Córdoba durante diez meses para desarrollar sus proyectos creativos.

Joaquín Reyes, Ray Loriga y José Guirao se suman al encuentro organizado por 'Ciudad de las ideas'

Saber más

Así, la organización ha explicado que "un jurado de proyección internacional" seleccionará a los artistas de fuera de Córdoba que tendrán diez becas de residencia en la ciudad durante diez meses, para proyectos de transformación social y cultural en el casco histórico. Los nombres del jurado de las becas de Ciudad de las Ideas son el exministro de cultura José Guirao, la coreógrafa y artista La Ribot, la directora de la Andalucía Film Commission Piluca Querol y el periodista y editor Borja Casani. La convocatoria para presengar proyectos concluirá el 15 de febrero.

Los proyectos que se presenten tendrán en común los factores de participación ciudadana, transformación económica e iniciativas culturales "de altísimo nivel", para becar a los diez creadores que vivirán en el casco histórico durante diez meses. Cada una de estas becas contarán con 1.500 euros y habrá cinco modalidades: literatura, humanidades y cómic; artes visuales; artes escénicas y música; proyectos de ciudad y gestión cultural; e innovación cultural. Las primeras residencias comenzarán en el mes de abril.

Asimismo, Córdoba, Ciudad de las Ideas pretende reivindicar la dignidad de los artistas cordobeses y también se abrirá una convocatoria de ayudas de 600 euros mensuales y duración en función del proyecto, para una treintena de iniciativas que se realicen entre creadores locales y foráneos, con proyectos vinculados al patrimonio cultural y vivo de la ciudad. "Deben tener una implicación en el territorio muy importante, a la vez que social y criterios de sostenibilidad".

Córdoba, Ciudad de las Ideas se ha presentado oficialmente este lunes en la Sala Orive, como un "polo creativo" que "viene a transformar nuestra ciudad en general y el casco histórico en particular", en palabras de la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero. "Uno de sus objetivos es generar infraestructura económica sostenible basada en la cultura con una estrecha colaboración con los vecinos, además de ser un punto de encuentro de artistas y creadores de distintas disciplinas, junto a la magia del casco histórico, al que vengan a disfrutar e integrarse como vecinos todos los interesados".

La temática que aborda Córdoba, Ciudad de las Ideas va "desde el patrimonio, a la innovación, sostenibilidad, y contenidos a los que las nuevas generaciones de Córdoba presten atención y siganel hilo conductor de este proyecto", en palabras de Fernando Vacas. En ese sentido, ha señalado que el I Encuentro Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad pretende poner el foco en Córdoba como "ciudad inteligente en la que la salud, el bienestar de la ciudadanía, arranque con la cultura como eje transformador". "Queremos que la cultura sea una cosa a la que se le preste atención, un jardín en el que convivamos todos y a los artistas de Córdoba hay que prestarles esa atención (...) Es un proyecto que se abre a todos los cordobeses, a la ciudad, cultura, a una ciudad inteligente, a colectivos y artistas que quieran formar parte de este nuevo movimiento", ha invitado.

Por parte del Patronato de Honor de esta iniciativa cultura y directora de Andalucia Fim Comission, Piluca Querol ha señalado que Córdoba Ciudad de las Ideas es "una oportunidad en Córdoba para atraer talento y que se conviertan en embajadores de Córdoba fuera. Tenemos el reto de no mostrar solo una postal sino poner en valor el enorme talento que hay aquí y también animar a venir a creadores desde fuera". Y ha pedido que "por favor se le dé tiempo y cariño a este proyecto, la cultura lo necesita, cualquier sector económico lo necesita. Esperamos seguir trabajando los próximos años".

La delegada de Cultura, Marián Aguilar, ha apuntado que la cultura es "imprescindible para abrir el debate, la agitación, la concienciación y espacios de reflexión" en la ciudad, y ha abogado por que la cultura sea "un elemento transformador" en la ciudad "con nuevas propuestas creativas junto al amplio patrimonio histórico que atesora, se impulse la colaboración entre disciplinas, el diálogo, colaboración público privada....como ingredientes fundamentales para el crecimiento de la cultura".

Programa del I Encuentro Internacional 'Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad'

Más de una treintena de artistas, pensadores, periodistas y gestores culturales participarán la semana que viene en el I Encuentro Internacional Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, organizado en el marco de Córdoba ciudad de las ideas, el proyecto cultural del Ayuntamiento de Córdoba y el creador Fernando Vacas.

Desde Córdoba Ciudad de las Ideas han informado en un comunicado de que el encuentro comprende "cuatro días para generar un espacio dedicado a la reflexión y el análisis sobre temas acuciantes del momento que vivimos". Entre los ponentes, están Niño de Elche, La Ribot, Soleá Morente, Joaquín Reyes, María Van den Eynde, Tomás Fernando Flores, María Almazán, Salvador Rueda, Ray Loriga, Daniela Zyman, José Guirao, Nieves Galiot, José Carlos Ruiz o Enma Ingala.

Todas las mesas se celebrarán en la Sala Orive, son de entrada libre y se retransmitirán también en streaming desde la web cordobaciudadelasideas.es. Además, habrá actividades en el Teatro Cómico y en la plaza de la Corredera.

El programa arranca el miércoles 26 de enero a las 18:00 con un coloquio titulado Las tradiciones subversivas entre la cantante Soleá Morente, el creador Niño de Elche y el periodista Tomás Fernando Flores. El jueves 27, a las 11:00 es el turno de Mundos sostenibles, que sienta a Joanes Roso, María Almazán y Salvador Rueda, con la periodista Alejandra Alonso.

A las 12:30, es el turno de Artistas: entre el entusiasmo y la precariedad, donde participan el comisario Christian Domínguez, la artista Nieves Galiot, y la directora artística de la Thyssen Bornemisza Art Contemporary, Daniela Zyman, además del escritor y periodista Bruno Galindo. La sesión de tarde arranca a las 18:00 con La filosofía en la encrucijada: humanismo, posthumanismo y pensamiento crítico, que reúne al filósofo José Carlos Ruiz, la filósofa Emma Ingala y el periodista Gabriel Núñez Hervás. El jueves se cerrará a las 20:00 con una entrevista del escritor Carlos Pardo al cómico Joaquín Reyes.

El viernes, a las 11:00 es la mesa Culturas por inventar, con el director de la Fundación Montemadrid y exministro de Cultura José Guirao, la directora Andalucía Film Commission, Piluca Querol, el artista urbano Joseflowing y la directora de Flora María Van den Eynde. A las 12:30, la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena, el exconcejal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, la arquitecta Stephanie Chaltiel y el arquitecto Curro Crespo abordan la temática: Ciudades de cultura: entre el patrimonio y la innovación.

Por la tarde, a las 18:30, charla a tres bandas bajo el título Siempre modernos entre el diseñador Alejandro Gómez Palomo, el escritor Ray Loriga y el periodista Borja Casani. A las 20:00, también en Sala Orive, se podrá ver el espectáculo Pièce distinguée n°45, de la coreógrafa y creadora La Ribot.

El sábado por la mañana, a las 11:00 en el Teatro Cómico, se proyectará la película documental Rediseñando el mañana de Pedro Aguilera, que estará en el coloquio posterior junto a Qi Kai Sheng, del Departamento de Sostenibilidad Ikea España, Ana Zamorano, presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Azahara, Javier Orcaray, director de Espacio Plata, y el escritor Pablo García Casado.

El fin de fiesta será el sábado por la tarde en la plaza de La Corredera, con dos espectáculos: Cordobiana Sinfonía en La menor, de Javier Latorre y con Karen Lugo; y The past, the water, the seed Pieza en 3 movimientos, a cargo de la Escuela de Danza y Arte Dramático de Córdoba y la Córdoba Drumming Ensemble.

El programa completo está accesible en la web de Córdoba Ciudad de las Ideas.