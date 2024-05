El cine de verano del C3A proyectará un ciclo de películas seleccionadas por Pablo García Casado

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), con sede en Sevilla y Córdoba respectivamente, ambos dependientes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, presentan un año más su tradicional ciclo de Cine de Verano que se desarrollará entre el 5 de junio y el 29 de agosto.

El ciclo está comisariado por Pablo García Casado, jefe del área audiviosual de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAICC), y bajo el nombre de Seis cartas de amor al cine presenta seis obras de directores debutantes, cada una de una nacionalidad diferente. El acceso es gratuito hasta completar aforo.

La programación de esta edición, que cuenta con la colaboración de la Filmoteca de Andalucía, se compone de seis películas, “dirigidas por hombres y mujeres que rodaron sin miedo ni expectativa, sólo por el deseo de escribir su propio relato”, ha señalado García Casado en un comunicado. A través de esta propuesta estival del CAAC y del C3A se pretende ofrecer propuestas que desafían y proponen nuevas formas de mirar, de releer los contextos políticos y sociales actuales.

La primera obra es la carta de la joven directora marroquí Sofía Alaoui (Casablanca, Marruecos, 1990). 'Animalia', que se proyectará el 5 de junio en el CAAC y el 18 de julio en C3A. es una ficción extrema que habla de un apocalipsis verosímil invitando al espectador a indagar sobre los efectos devastadores de la religión extrema, las desigualdades económicas y de género y el poder omnímodo de un estado policial.

La segunda de las cartas está escrita por la argentina Ingrid Pokropek (Buenos Aires, 1994). 'Los Tonos Mayores' es una fábula intimista que narra los extraños efectos que una prótesis metálica genera en el cuerpo de un adolescente, haciéndole percibir la realidad de una manera muy singular; una narrativa que plantea el momento de la juventud en el que se descubre que hay algo que empieza a no encajar. El CAAC acogerá esta obra el 12 de junio y el C3A el 25 de julio.

Sobre el viaje hacia la vida adulta habla la tercera obra, 'How to have sex', que llega desde el Reino Unido de la mano de Molly Manning Walker al CAAC el próximo 19 de junio y el 1 de agosto al C3A. En ella un grupo de adolescentes británicas en un lugar indeterminado que podría ser Magaluf, Ibiza o la Costa Adriática, inician un viaje iniciático donde las drogas, la música tecno y el balconing son el paisaje de fondo del retrato en primera persona de una chica cuyo ánimo fluctúa a lo largo de 24 horas.

La cuarta carta es una subversiva 'road movie' por el sur de España, y la escriben María Giséle Royo (Caracas, Venezuela, 1993) y Julia de Castro (Ávila, España, 1984). 'On The Go' (26 de junio en el CAAC y 8 de agosto en C3A) es un viaje a bordo de un Chevrolet blanco, con música de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, donde personajes al límite viven a flor de piel el deseo de maternidad, el anverso de lo queer, el amor y la amistad.

Desde Colombia llega 'Golán', en la que Orlando Cluzat (Cali, Colombia, 1975), ha situado en primer plano a un adolescente que se enfrenta a un mundo en el que persiste el machismo, el racismo y la xenofobia. Una visión hostil en la que se aborda, además, el duelo y la pérdida de los seres queridos, la soledad, los rituales de acceso a la vida adulta y la crisis del modelo de familia tradicional. Se podrá disfrutar de la proyección el 3 de julio en la capital hispalense y el 22 de agosto en Córdoba.

La última de las proyecciones es 'Alemania', de María Zanetti (Buenos Aires, Argentina, 1980), que se proyectará el 10 de julio en el CAAC y el 29 de agosto en C3A. La directora sitúa la acción en la Argentina de principio de los años 90, en una atmósfera familiar que será a la vez acogedora y asfixiante, en la que la protagonista se encontrará en la encrucijada de romper el cascarón del hogar familiar y encontrar su propio camino. Desde un tono intimista y contenido, Zanetti construye un relato de su propia adolescencia.