Carnaval, Teatro Aficionado, El Canijo de Jerez y Carmen Boza, en el menú del 'finde'

Preliminares del Concurso de Carnaval

Tras el pistoletazo oficial el pasado domingo, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba comienza este fin de semana con las preliminares, que se celebrarán en el Gran Teatro de Córdoba el viernes 11 (20:30), y el sábado 12 y domingo 13 de febrero (20:00). La cita cuenta con 26 participantes: diez chirigotas (una de ellas infantil), diez comparsas y seis cuartetos.

Concierto didáctico Al son de Cervantes.

El Teatro Góngora acoge este domingo 13 de febrero a las 12:00 el concierto infantil de la Orquesta de Córdoba titulado Al son de Cervantes. Una pieza que conmemora los 400 años de uno de los mayores clásicos literarios, Miguel de Cervantes Saavedra, y que incluye piezas de Jean Baptiste Lully y Georg Philipp Telemann, y la narración de Ana Hernández.

El Canijo de Jerez en M100 y Carmen Boza en Long Rock

Los dos conciertos más potentes del fin de semana son los de El Canijo de Jerez y Carmen Boza. Marcos del Ojo o lo que es lo mismo El Canijo de Jerez es un músico conocido por ser la voz, además de guitarrista y compositor de la banda de flamenco-rock Los Delinqüentes. Tocará este sábado en la Sala M100. Por su parte, la cantante y compositora Carmen Boza, también gaditana, será la protagonista de un concierto este viernes en la Sala Long Rock.

Veintiuno, Niño Bravo y Ahinaraful

Los otros conciertos del finde se reparten por tres salas distintas. En la Sala Hangar, este viernes a las 22:00 actúa la banda toledana Veintiuno, que presenta así en Córdoba su disco ‘Corazonada’. El sábado 12 de febrero a las 21:30 es el turno de los cordobeses Niño Bravo, que dan un concierto en la Sala Ambigú. El domingo 13 a las 18:00, la cantante Ahianara Full llega al Long Rock con su directo de soul, dentro del ciclo Domingos de la vieja escuela & the new school.

La Muestra de Teatro Aficionado, en el Teatro Avanti

La Muestra de Teatro Aficionado cumple este año quince ediciones. Arranca este fin de semana en el Teatro Avanti. El viernes 11 de febrero se podrá ver la obra Er sabé perdé, de Grupo Palacio Luna, y el sábado 12 con Historias cotidianas, del Grupo El Germo. Las representaciones son a las 21.00 horas y el precio de la entrada es de 4 euros.

Arte contra el desconcierto

Desde este jueves 10 de febrero se puede ver en la Fundación Provincial De Artes Plásticas Rafael Botí la exposición Arte contra el desconcierto, que estará abierta hasta el 27 de marzo, y recoge una treintena de obras de creadores cordobeses.

Rafael Trenas y Carmen Carmona, en la Peña Fosforito

El guitarrista Rafael Trenas y la cantaora Carmen Carmona ofrecerán este viernes un recital flamenco en la Peña Flamenca Fosforito de Córdoba (Taberna Rincón de las Beatillas). La entrada es libre hasta llenar el aforo, teniendo prioridad los socios.

Lectura poética de Ángelo Nestore en UCO Cultura

Este viernes 11 de febrero arranca el el seminario World and words are burning. The clash of modern, con un recital a cargo del poeta Angelo Nestore en el centro de UCO Cultura en la plaza de La Corredera, y que es parte de las actividades del Laboratorio de Ucopoética.

Electrónica en M100 y Jazz Café

El colectivo T4 trae este sábado a la Sala M100 al dj cordobés Álvaro Sánchez, residente de la Sala Industrial Copera, al que acompañarán los dos Kassier, Pennyone, David Power, Javi Galán y Del Árbol. Además, el sábado por la tarde el Jazz Café programa una sesión de música electrónica con Bony Stuche y Bea Rojo.