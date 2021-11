Brenno Ambrosini regresa al Festival de Piano Rafael Orozco con obras de Beethoven, Chopin y Liszt

El pianista italiano Brenno Ambrosini regresa mañana al Festival de Piano Rafael Orozco (Conservatorio Superior de Música, 20:00), en el que ha actuado en varias ocasiones, para ofrecer un programa integrado por obras de Beethoven, Chopin y Liszt. La elegancia y el refinamiento son dos de las características de este intérprete nacido en 1967 y que obtuvo el Primer Premio en el XXXIV Concurso Internacional de Piano Premio Jaén.

Ambrosini iniciará su actuación con Wiegenlied S. 198 de Liszt y la Sonata en do mayor op. 53 'Waldstein' de Beethoven, y después del descanso regresará a Liszt con Recuillement S. 204 y cerrará con la Sonata n.º 2 en si b menor op. 35 'Marche Funèbre' de Chopin. Un programa con el que pretende "rendir homenaje" a Rafael Orozco, al que conoció y a quien sitúa "a la par de los más grandes intérpretes del siglo XX".

Fue en julio de 1990 cuando Ambrosini y Orozco, que en esos años vivía en Roma, se conocieron. El italiano lo define como "una persona extraordinariamente entrañable y transparente, con la que era fácil establecer confianza y amistad". Destaca también "su humildad y su respeto por todo lo que hacía: era un antidivo, un gran artista que no hacía pesar toda su grandeza ante los que tenía alrededor". Ambrosini hace hincapié asimismo en "la internacionalidad" de Orozco y "su manera de afrontar la monumentalidad de algunas obras". Y es que el cordobés "no era un pianista de obras pequeñas, era de arquitectura grande y de sonido grande". A pesar de ello, considera, Orozco "no es suficientemente recordado en España, aunque sí en el extranjero". Espera que en el futuro se puedan llevar a cabo más acciones para reivindicar la memoria y el legado de este artista, entre ellas "la recuperación de algunas grabaciones".

Liszt y Venecia son dos constantes en este pianista italiano, que empezó sus estudios musicales a la edad de seis años, debutó a los 11 en la ciudad de los canales y se formó como discípulo de la escuela de Liszt, genial compositor e intérprete que compuso en Venecia, a 100 metros de la casa natal de Ambrosini, muchas de sus obras. Estudió piano, órgano, violín y composición con M. I. Biagi (escuela de Liszt), R. Cappello y U. Amendola. Tras finalizar sus estudios en Italia con la máxima puntuación y cum laude, continuó perfeccionándose con G. Oppitz en Munich (escuela de Liszt), M. de Silva-Telles en París y J. Soriano en Madrid. Es doctor cum laude en Filosofía Moral por la Universitat Jaume I de Castellón, con su tesis Ética y Humanismo en Franz Liszt: la oculta dimensión masónica.

Ganó el Primer Premio, el Premio Debussy y el Premio Beethoven en el Concurso Internacional de Piano Cidade do Porto. También resultó laureado en el X Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'Shea y obtuvo el Segundo Premio en el Concurso Internacional de Piano José Iturbi de Valencia. Fue Segundo Premio y Premio Arpa de Oro en el Concours International Jeunesses Musicales de Belgrado.

Desde su debut con orquesta en la Liederhalle (Beethovensaal) de Stuttgart en 1986, ha ofrecido numerosos conciertos como solista en ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón, junto a formaciones como la Real Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Belgrado, Scottish Chamber Orchestra, New Philharmonia of Japan, Orquesta Estatal del Ermitage de San Petersburgo y Filarmónica de Samara, tocando junto a directores como M. Bamert, H. Vonk, A. Ros-Marbá, D. Klementev…

Fundador del Arkhé Piano Trio, Ambrosini forma dúo desde 1990 con el violinista ruso M. Lubotsky y desde 2000 con el violinista ruso I. Grubert, y ha colaborado asiduamente con los cuartetos de cuerda Prazak y Brodsky, el cellista José Enrique Bouché y el violinista Vicente Huerta.

Ha grabado CD para los sellos discográficos Symphonia, Almaviva, ETG, Several y Dynamic, PianoClassics e IdeaMúsica, y ha realizado grabaciones para las más importantes cadenas de radiotelevisión europeas y la NHK japonesa. Destaca su especial colaboración con Radio Clásica de Radio Nacional de España, de la cual son frutos, hasta ahora, más de 350 obras grabadas.

Diversos autores le han dedicado sus obras, y Ambrosini ha estrenado en España composiciones de A. Pärt, N. Roslawietz, S. Gubaidulina, S. Slonimsky, A. Bax, B. Britten y F. Delius, entre otros. Particular atención ha tenido para él el estudio de la obra del compositor ruso Alfred Schnittke.

Profesor en diferentes cursos de perfeccionamiento pianístico en España, Italia, Alemania, Austria, Reino Unido (Goldsmith College, University of London) y Polonia, es catedrático del Conservatorio Superior de Castellón y catedrático de Música de Cámara y Piano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (Salamanca). Entre 2017 y 2019 ha coordinado el proyecto SalMuz de intercambio entre el Conservatorio de Salamanca y las universidades (facultades de música) rusas de Moscú y Samara.

En 2019 publicó su CD Ad Astra – The infinite journey con obras de Webern, Beethoven y Stockhausen en PlayClassics. En 2022 grabará dos CD con sonatas de Beethoven. Este año ha visto la luz la segunda edición de su CD Liszt: Sonata in B minor & Late Works.

Ambrosini tiene otros proyectos en su agenda para los próximos meses, entre ellos varias actuaciones en Rusia, "pero todo está sujeto", aclara, "a las circunstancias sanitarias".

Todos los conciertos del festival, que se extiende hasta el 26 de noviembre, son de entrada gratuita (mediante reserva en cordobaocio.net), salvo los de Nikolai Luganski e Iván Martín con la Orquesta de Córdoba.