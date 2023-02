'Arqueología de Madinat Qurtuba': 32 investigadores analizan la Córdoba islámica

Treinta y dos investigadores y académicos han participado en la elaboración de Arqueología de Madinat Qurtuba: Reflexiones, novedades, historias, un libro coordinado por el catedrático de Arqueología Desiderio Vaquerizo y el experto en estudios islámicos Javier Rosón, llamado a convertirse en una referencia en el estudio del periodo islámico de Córdoba.

Casa Árabe, la Diputación Provincial de Córdoba, y el Grupo Sísifo de la Universidad de Córdoba darán a conocer esta obra el jueves 23 de febrero en Córdoba, en un acto en el que participarán los coordinadores.

Según indican los autores, Arqueología de Madinat Qurtuba: Reflexiones, novedades, historias es “un ingente y extraordinario trabajo” que recorre, a lo largo de 63 capítulos, los trabajos que se generaron en la preparación del ciclo de conferencias Arqueología de la Córdoba Islámica, que tuvo lugar en la sede de Casa Árabe Córdoba ente el 30 de octubre de 2019 y el 4 de noviembre de 2020, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la inauguración de la sede de Córdoba de Casa Árabe.

Así, a lo largo de sus 560 páginas, este volumen recoge a título divulgativo los avances arqueológicos de las últimas épocas con respecto a Qurtuba-Córdoba, dado el relevante papel que esta ciudad desempeñó como capital de al-Ándalus desde prácticamente principios del siglo VIII hasta la fitna e incluso después.

“Córdoba, que fue una de las urbes más grandes, complejas y prestigiosas del mundo durante la etapa del Califato, merecía este esfuerzo que ahora ve la luz gracias al inestimable trabajo de todos y cada uno de los profesionales que han intervenido en este volumen”, señalan.

Los autores que participan en esta obra son: Alberto Canto García, Alberto Javier Montejo Córdoba, Alberto León Muñoz, Alice Toso, Ana Mª. Zamorano Arenas, Antonio Vallejo Triano, Belén Vázquez Navajas, Carmen González Gutiérrez, Desiderio Vaquerizo Gil, Eduardo Manzano Moreno, Elena Salinas Pleguezuelo, Felix Arnold, Fernando Valdés Fernández, Guillem Pérez-Jordà, José Manuel Escobar Camacho, Leonor Peña-Chocarro, Manuel Cobo Aguilera, Manuel D. Ruiz Bueno, Manuela Marín, Marcos García García, María Teresa Casal García, Maribel Fierro, Martín Torres Márquez, Miguel Alba, Patrice Cressier, Pedro Gurriarán Daza, Pedro Marfil, Rafael Blanco Guzmán, Rafael Clapés Salmoral, Raimundo Ortiz Urbano, Sebastián Herrero Romero y Sonia Vargas Cantos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!