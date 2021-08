'Las alumnas de la Bauhaus': Marisa Vadillo vuelva a poner la lupa en el peso femenino de un movimiento universal

La artista y profesora Marisa Vadillo (Córdoba, 1976) acaba de publicar, en la editorial cordobesa Almuzara, una nueva aproximación al peso femenino en la escuela de arquitectura, diseño, artesanía Bauhaus.

Las alumnas de la Bauhaus. Artes, oficios y revolución: Las mujeres que marcaron la diferencia se titula este nuevo texto en el que la autora centra el estudio en la presencia femenina en todos los talleres y la realidad completa de la escuela de arte más apasionante del siglo XX. Se trata, según la editorial, de "una investigación inédita que mira a la realidad concreta de la situación femenina" en aquel centro de arte y diseño, "donde la mujer jugó un papel que, en ocasiones, resultó imprescindible para la propia supervivencia del centro, mientras cambiaban la historia del diseño para siempre".

Completar la visión del alumnado femenino que pasó por allí, qué hicieron, con qué dificultades se encontraron, qué aportaron a la escuela es -entre otros- el objetivo de este libro que pone el foco en el alumnado femenino, en la aportación general que realizaron como colectivo, tanto las figuras femeninas más célebres como las menos conocidas: Otti Berger, Marianne Brandt, Alma Buscher, Friedl Dicker, Margit Téry-Buschmann, Ima Breusing, Anni Albers, Gertrud Arndt, Grit Kallin-Fischer, Dörte Helm, Lou Scheper-Berkenkamp, Margarete Heymann-Marks, Benita Otte, Ida Kerkovius, Ruth Hollós-Consemüller, Marguerite Friedlaender o Maria Rasch, entre otras.

El alumnado femenino, las diseñadoras y artistas, están abordadas en función de los talleres a los que asistieron. Estructurado en dos partes, recoge cronológicamente aquella realidad en las tres sedes que ocupó la Bauhaus. Cada una de ellas se basa en el plan de estudios correspondiente, su presencia en disciplinas que irían desde la cerámica, a la carpintería, encuadernación, estampación gráfica, pintura mural, diseño gráfico, metal, tejido, imprenta, mobiliario, arquitectura o teatro, entre otros.

Las alumnas de la Bauhaus. Artes, oficios y revolución: Las mujeres que marcaron la diferencia es una nueva aproximación a esta temática que la autora ya abordó en Las diseñadoras de la Bauhaus: historia de una revolución silenciosa (editorial Cántico, 2016), un texto de referencia sobre el tema, elaborado a raíz de la tesis doctoral de la autora, que pasó seis meses en el Bauhaus-Archiv de Berlín analizando unos 14.000 documentos sobre el tema.

Marisa Vadillo es profesora titular del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde imparte y coordina la asignatura de Discursos del Arte Gráfico. Ha sido profesora invitada en el Warburg Institute de la Universidad de Londres e investigadora en el Bauhaus Archiv. Museum für Gestaltung de Berlín, y la Stiftung Bauhaus en Dessau. Ha publicado, entre otros, los libros Otra mirada: las fotógrafas de la Bauhaus (2010) o, como obra colectiva, Bauhaus In and Out. Perspectives from Spain (2019).

Además, como artista, ha participado en más de cuarenta exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales y ha codirigido el Festival Bauhaus 101 (2020), y comisariado proyectos como Tod@s somos Frida (2007) o Murillo y la Facultad de Bellas Artes cuatrocientos años después (2017), entre otros.