'30 de los grandes': los Cines Axion estrenan un western cordobés

Los Cines Axion de Córdoba estrenarán el próximo 15 de julio 30 de los grandes, un cortometraje dirigido por el cordobés Víctor Castro, junto al jienense Miguel Calvo, grabado en el desierto de Tabernas, y que cuenta entre sus actores con personalidades como Manuel Salas y con Antonio Meliveo como productor musical.

30 de los grandes se podrá ver en la gran pantalla hasta el 21 de julio en los cines Axion de Córdoba. El preestreno tendrá lugar en Navas de San Juan, lugar de origen de Miguel Calvo, director de fotografía y compañero de Víctor Castro, guionista y director. Fueron compañeros de clase en la Universidad de Málaga durante 4 años y, para su trabajo de fin de grado, decidieron producir un cortometraje western.

La película no solo ha sido todo un éxito en la universidad, donde afirmaron que aquello no era un trabajo de fin de grado, era un proyecto “de otra liga”, si no que también promete ser un éxito para el público y para los festivales a los que se ha inscrito como el Almería Western Film Festival, el Festival de cine de Málaga, Cortogenial, ImagenArte o Cortogenial, así como en la Academia de cine andaluz.

Comenzaron a grabar en marzo de 2022 en Tabernas y en el Minihollywood de Almería, con un equipo técnico especializado, que se desplazó hasta allí junto con los actores y extras, algunos procedentes de la escuela de arte dramático. Entre ellos destaca la personalidad de Manuel Salas, actor con un largo recorrido en el cine español y presidente de la academia del cine andaluz; y Antonio Meliveo, productor y compositor musical tres veces nominado a los premios Goya y ganador de un premio IRIS.

La protagonista del corto, Nevada (interpretada por Ángela Cosano), una granjera preocupada por proteger sus tierras y a su familia, por la avaricia del adinerado Ringo Santana (interpretado por Manuel Salas), da con Bill (interpretado por Manuel Membrilla), un joven adicto al juego que será el blanco perfecto para conseguir sus propósitos, pues le debe 30.000 dolares a Ringo.

El punto fuerte de este proyecto, según el director, Víctor Castro, es que la capacidad de ambientación, el vestuario, la narrativa y la fotografía del corto son de un nivel muy alto para el ínfimo presupuesto del que se disponía, indica en un comunicado.

El cortometraje se ha ideado y producido en Málaga, se ha grabado en Almería y se ha gestionado en Córdoba. “Decimos que el proyecto es made in Andalucía porque todos los integrantes del equipo somos Andaluces; por ejemplo, Víctor y Ángela son cordobeses, Miguel y Manuel Salas son de Jaén, Manuel Membrilla es de Granada y Antonio Meliveo es malagueño” según palabras de Amalia Calvo, gestora cultural del cortometraje.

Estos jóvenes cineastas y su equipo se encaminan a continuar con la producción audiovisual, aventurándose con un largometraje para su próximo proyecto en el que ya están empezando a trabajar.