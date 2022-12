La Policía cree que el concejal David Dorado pidió una 'mordida' a una agencia de publicidad de Córdoba

El exdelegado de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, exportavoz de Ciudadanos y actual concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha sido señalado por la Policía Nacional como autor de tres delitos, siempre presuntamente: cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha acordado cambiar su situación procesal de testigo a investigado por los “indicios” que apuntan en su contra.

Entre los indicios, en el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba se le vincula con un “intento de propuesta de cohecho” a través de una conocida agencia de publicidad en Córdoba. Según consta en el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, Dorado, siempre según la acusación policial, habría pedido una mordida a cambio.

En concreto, se señala que el 27 de agosto de 2020, David Dorado, la excoordinadora de Infraestructuras María Luisa Bueno (también investigada en la causa) y el administrador de la agencia de publicidad comieron juntos en un restaurante de la Judería. La agencia de publicidad, que ha trabajado y trabaja con el Ayuntamiento desde hace años, fue informada por el propio Dorado de la llegada de una partida de fondos de la Unión Europea, los Edusi. Así, se le planteó una partida de 30.000 euros “sugiriéndole la posibilidad de contratar con él (el administrador de la agencia) obras menores, para lo que4 tendría que crear cuatro o cinco empresas, o buscarse testaferros que se presentaran a licitaciones”, relata el juez. Así, le propuso, siempre supuestamente, “que se repartieran el beneficio por partes iguales entre los tres”, el concejal, la coordinadora y el empresario.

El magistrado señala que el empresario, que ha sido citado como testigo, “se negó a aceptar” la propuesta. Y tras hacerlo, acudió a informar a la concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi, que falleció hace meses. Pernichi era la anterior delegada de Infraestructuras. Fue ella la que comentó al empresario que “sabía de alguien que conservaba una grabación del momento en el que se le hace la propuesta al empresario”.

Ante ello, el juez considera que la situación procesal de Dorado es “todavía incierta”. “La probabilidad de que en el curso de la investigación estos indicios, cercanos todavía a la fundada sospecha más que a la evidencia, se vean corroborados por nuevas evidencias o pruebas directas hace que se considere aconsejable atribuirle la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos”.

