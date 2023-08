Un juzgado investiga una estafa de más de 1.500 euros en la compra de un perro anunciado en 'Facebook'

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baena investiga un delito de estafa a una mujer que pagó 1.504 euros para la compra de un perro después de ver un anuncio en la red social Facebook. La víctima realizó hasta tres transferencias de dinero, pero el animal nunca llegó a su domicilio.

Según la denuncia formulada ante la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba en Baena, a partir de la cual se ha iniciado la causa, la mujer vio en un grupo de Facebook -Comprar cachorros caniche- que se vendía un cachorro de la raza yorkshire toy por 640 euros. Después de mantener una conversación telefónica con el supuesto vendedor, la mujer realizó una transferencia de dicho importe.

Un día después recibió un correo electrónico donde una supuesta agencia de transporte le aseguraba que debía pagar 549 euros para transportar al perro en avión desde Bilbao hasta Madrid. Esta misma agencia le facilitó dos números de cuenta que daban error, por lo que finalmente usó la aplicación Worldremit, transfiriendo este importe a una cuenta ubicada en Camerún.

El tercer y último pago lo efectuó ese día por la tarde después de recibir un correo electrónico en el que se le solicitaba 325 euros para pagar una vacuna y los gastos de alojamiento, ya que el animal había sido retenido en la aduana en Madrid.

Después de todo esto, la mujer no recibió el perro en su domicilio. Cuando contactó con la supuesta agencia de transportes, ésta no contestó y le bloqueó.

Tras la interposición de la denuncia, este juzgado se inhibió en favor del de Instrucción número 1 de Barakaldo, ya que consideraba que se trataba de una estafa informática que se produjo en esta localidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dirimido que se trata de un delito de estafa simple, ya que el engaño se produjo vía telefónica y surte efecto en el domicilio de la víctima, en Baena, municipio donde se formuló la denuncia y se incoaron las primeras diligencias de investigación.

