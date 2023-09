La Junta reclama a Sandokán el pago del impuesto de Patrimonio entre 2004 y 2006

Las deudas tributarias siguen persiguiendo a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, y a su familia casi 20 años después. Ahora el la Agencia Tributaria de Andalucía la que reclama al empresario cordobés el pago del Impuesto de Patrimonio de entre los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006. La familia de Rafael Gómez ha demandado esta deuda ante la justicia, al considerar que había prescrito, pero de momento ha perdido en los litigios.

Según consta en la última sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Agencia Tributaria de Andalucía reinició la reclamación del pago de este impuesto una vez que Rafael Gómez fue condenado por un delito continuado contra la Hacienda Pública a cinco años de cárcel. Gómez entró en prisión y actualmente está en libertad condicional. El organismo tributario de la Junta de Andalucía consideró que durante el proceso penal contra Gómez, su familia y sus empresas se suspendió la tramitación del cobro del Impuesto de Patrimonio, que el empresario tampoco había abonado en los ejercicios investigados.

En 2019, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara) le acabó dando la razón al gobierno andaluz en su reclamación del impuesto. Pero contra esta decisión, la familia de Rafael Gómez interpuso un recurso que acaba de ser desestimado por el alto tribunal andaluz. La familia sostenía que el abono de este impuesto estaba prescrito, después del paso de los años. Tanto la Abogacía del Estado como la Agencia Tributaria de Andalucía consideraba que lo que se había hecho era suspender el procedimiento de reclamación de cantidad mientras se resolvía la causa penal iniciada contra el empresario cordobés.

En la condena de 2017, los jueces consideraron probado que ni Gómez, ni sus empresas ni su familia habían pagado los impuestos correspondientes a los ejercicios entre 2003 y 2006. En el caso del impuesto de Patrimonio, solo en el caso de Gómez, como persona física, se consideraba que debía haber abonado en 2004 unos 750.000 euros. Una cantidad menor, pero similar, le habría correspondido a su mujer. Y sus hijos también deberían de haber liquidado este tributo, según la resolución consultada.

Los jueces, por tanto, han rechazado la demanda. Contra su sentencia cabe recurso en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, esta deuda tributaria se suma a los más de 200 millones que Rafael Gómez, su familia o sus empresas les sigue debiendo a la hacienda pública, según la publicación del listado de grandes morosos divulgado hace unos meses por la Agencia Tributaria.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!