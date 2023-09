El juez prorroga la instrucción del caso Infraestructuras hasta mayo del 2024

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha firmado un auto para prorrogar durante otros seis meses más la investigación judicial del conocido como caso Infraestructuras, las diligencias que han descubierto una presunta trama en este área del Ayuntamiento de Córdoba en la que supuestamente se amañanaban contratos públicos. Es la segunda prorroga que se concede y que expirará el próximo 25 de mayo del 2025.

El magistrado sostiene que la rémora no se debe a la falta de diligencias sino a la imposibilidad de encontrar una sala lo suficientemente grande en la Ciudad de la Justicia que esté disponible y a cuadrar horarios con todos los abogados y fiscales que están interesados en esta causa. El juez asegura que esta prórroga garantiza además la seguridad jurídica de las propias defensas y que permitirá culminar unas diligencias que si no hubiera habido problemas de agenda (no cita a las diferentes huelgas que han afectado a la justicia) se habría dado ya por concluida.

Este caso, de hecho, se instruye desde el mes de noviembre del año 2021 y se irá, al menos, a mediados del 2024. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dictaminó que las instrucciones no podrían durar más de seis meses con el objetivo de evitar que las imputaciones se alargaran durante años, como ha ocurrido con famosas macrocausas judiciales en España. No obstante, permite prórrogas de seis meses por razones que los magistrados consideren justificadas.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga dos causas, la primera, que emana de la denuncia que en su día presentaron los concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba al detectar presuntas irregularidades en contratos de obras del Área de Infraestructuras, y una más que acaba de asumir: el descubrimiento por parte de la Policía Nacional del pago con cargo a los fondos públicos de una obra de reforma en un garaje privado de la plaza de Cuba.

Además, de las diligencias policiales se han derivado nuevas piezas separadas que han sido dividido en otras cuatro partes. Dos de ellas han caído en el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Este reparto se produce, precisamente, a petición del primer juez, el de Instrucción 4, José Luis Rodríguez Laínz. El magistrado advirtió que la causa sobrepasaba los presuntos delitos que se investigan al principio. Ante su volumen y para evitar la creación de una macrocausa que podía provocar años de investigación (similares al caso ERE, por ejemplo), el juez optó por enviar las diligencias al juez decano para que las repartiese, algo que acaba de hacer.