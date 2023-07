Solo puede haber un hotel Mezquita de Córdoba: la pugna que el Grupo Center le ha ganado a la Oficina de Patentes

La marca Mezquita de Córdoba es la más potente de la ciudad. Solo hay que darse una vuelta y recorrer negocios que usan ese nombre desde antaño. Tan potente es que hace una década el Cabildo de la Catedral de Córdoba decidió acudir a la Oficina de Marcas y Patentes de España a registrar a su nombre todo lo que se llamase Mezquita de Córdoba, desde bebidas alcohólicas hasta fabricación de tabacos. El registro derivó en un conflicto con la cervecera Mahou San Miguel, que adquirió la antigua Sureña y la más antigua fábrica El Águila que a su vez producía la cerveza Mezquita, mucho antes que el registro. Los jueces le dieron la razón a la cervecera.

Ahora el conflicto se ha desatado entre dos hoteles, sin el Cabildo de por medio. En el año 2017, el Grupo Hoteles Center registró la marca Hotel Mezquita Center para el proyecto que tenía, y que está ejecutando, de construir un gran complejo hostelero junto a la estación de tren, en un gran solar que linda con el Bulevar Hernán Ruiz. Pero esta compañía advirtió que en 2021, la propia oficina de Marcas y Patentes de España había inscrito otra marca con un nombre muy similar: “HMC Mezquita Hotel Córdoba Rooms”. En esta ocasión, el nombre lo registró el propietario de un hotel ubicado en la plaza de Santa Catalina... y que también se llama Mezquita. El conflicto estaba servido.

La multinacional ha acudido a los tribunales. Primero recurrió ante la Oficina de Marcas y Patentes, que no le dio la razón. La oficina consideraba que no había confusión entre los dos nombres. La Abogacía del Estado argumentó de la misma forma, que no había confusión alguna y que podían convivir ambas marcas. Ante ello, el grupo hotelero llevó el caso hasta el Tribunal Supremo.

Ahora, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal español le ha quitado la razón a la oficina estatal. Los jueces consideran que HMC, usado en la segunda marca, es un acrónimo de Hotel Mezquita Center, y que por tanto existe intencionalidad en suplantar a la primera. En este sentido, detallan que existe “un altísimo grado de semejanza a nivel denominativo, fonético y conceptual” entre ambas marcas.

“El resto de los vocablos que integran el elemento denominativo de la marca impugnada (Hotel Córdoba Rooms) resultan irrelevantes dado su marcado carácter genérico y descriptivo de los servicios reivindicados, por lo que no serán objeto de atención para el criterio del consumidor, quien los desechará de su memoria en posteriores visualizaciones o a la hora de recordar los elementos dominantes de la marca”, consideran los jueces, que insisten en la enorme similitud entre ambas marcas.

De esta manera, el Tribunal Supremo estima íntegramente la demanda y obliga al estado a abonar las tasas del juicio. La Oficina de Marcas y Patentes ya ha retirado la segunda marca que se registró. De hecho, el hotel de la plaza de Santa Catalina ha pasado a denominarse Mezquita de la Judería y no Mezquita Center o de Córdoba.