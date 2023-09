La Fiscalía investiga seis contratos menores del Ayuntamiento de Puente Genil

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha abierto diligencias de investigación pre procesales tras una denuncia del concejal de Izquierda Unida en Puente Genil Jesús David Sánchez Conde. El Ministerio Público atiende su demanda y ordena investigar hasta seis contratos menores del Ayuntamiento de Puente Genil del mandato anterior. Los hechos investigados corresponden a los años 2021 y 2022. La Fiscalía ha trasladado el decreto al que era alcalde en esa época, el socialista Esteban Morales. También al equipo de gobierno actual, al que solicita la documentación disponible.

Según el decreto, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía ve indicios para investigar los hechos denunciados por el concejal de IU. El año pasado, el grupo municipal solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe previo a la revisión de oficio de varios contratos de servicios. De hecho aludía al fraccionamiento y encadenamiento de varios contratos menores.

Así, la denuncia se concreta sobre cuatro contratos menores para el servicio municipal de prensa y comunicación celebrados entre julio del 2021 y junio del 2022. La Secretaría General del Ayuntamiento resolvió la “nulidad de pleno derecho” de los contratos “al haberse realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento”, señala la denuncia. “Estos contratos se vienen dando desde poco después de que el responsable de prensa del Ayuntamiento se jubilara, optando la Alcaldía por externalizar el servicio en lugar de cubrir esta plaza de empleado municipal con un proceso de selección de personal transparente y equitativo”, expresaba IU el año pasado.

Además, se investigará otro contrato menor para unas obras en la piscina cubierta municipal del año 2021 en el que la interventora municipal emitió un informe “poniendo de manifiesto lo defectuoso del procedimiento contractual y la carencia de trámites esenciales, formulando reparo y suspensión del expediente”.

Y por último, otro contrato menor más sobre el servicio de socorrismo en la piscina de verano realizado en junio del 2022. En este caso, la interventora municipal también emitió un informe de disconformidad “por irregularidades en la contratación”, según la denuncia de IU. “Al margen de esta contratación se realizó” otra “de personal para taquilla y monitores de actividades en la piscina, que hace sospechar de la existencia de un posible fraccionamiento”, incide el escrito.

La Fiscalía considerarse que “los hechos denunciados, de acreditarse, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación”, por lo que se deciden incoar diligencias. Además, se remite oficio al Ayuntamiento de Puente Genil “para que remita” a la Fiscalía “para su examen” los expedientes “que dieron lugar a las contrataciones” que se denuncian.

Desde IU se han pedido todas las facturas pagadas por el Ayuntamiento desde 2019, “fecha en la que se dejaron de publicar en el portal de transparencia, incumpliendo el acuerdo plenario aprobado por unanimidad a instancias de IU”, según denunciaron en su día.

Puente Genil está gobernada por el PP desde junio de este año. Tras las elecciones municipales de mayo, PSOE e IU sumaban mayoría absoluta pero el acuerdo fue imposible entre ambas formaciones. IU exigió al PSOE que retirase a Esteban Morales como candidato, algo que no sucedió, por lo que finalmente el pacto no prosperó y en la tercera ciudad más habitada de la provincia de Córdoba también gobierna el PP.

Esteban Morales es diputado provincial por el partido judicial de Puente Genil y concejal de un municipio que ha gobernado desde 2011 hasta 2023.

