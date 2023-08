Denuncian la adjudicación por sorteo el orden para llamar a los policías locales de Córdoba

El Sindicato Independiente de la Policía Local ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia en Córdoba por un cambio en la utilización del Acuerdo de Adelanto Parcial de la Valoración de Puestos de Trabajo a la hora de cambiar el turno laboral para varios efectivos, que ahora se hace por sorteo.

El sindicato presentó la demanda el pasado viernes ante el Juzgado de Guardia en Córdoba contra un intendente de la policía, ante lo que consideran una “declaración de guerra”. El colectivo ha planteado la demanda por “entender que la medida adoptada contra los agentes en la modificación unilateral de sus cuadrantes bien pudiera ser constitutiva de un ilícito penal”.

El sindicato denuncia que ya avisaron “hasta en dos ocasiones” al intendente denunciado por “la modificación de cuadrantes, viéndonos obligados a adoptar este tipo de medidas extremas para salvaguardar los intereses de nuestros afiliados”.

El nuevo protocolo establece un sorteo para el llamado como “plus de disponibilidad”. Hasta ahora, muchos agentes se apuntaban voluntariamente para estas horas o turnos extraordinarios que posteriormente cobraba. El cambio de sistema significaría que los policías tendrían turnos por sorteo y, por tanto, sin acuerdo.

