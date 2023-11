El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa que renunció a reformar el convento Regina

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la empresa Construcciones y Desarrollos Tudmir en su litigio con el Ayuntamiento de Córdoba por la resolución del contrato de obras de reforma del Antiguo Convento de Regina Coeli. La empresa desistió de la obra en 2018, tras haberse hecho con la licitación.

No se movió una piedra de aquella obra. Aunque sí bastantes papeles. Tras ganar el Ayuntamiento de Córdoba en primera instancia, ahora el TSJA ha dado la razón a la empresa adjudicataria y, además, ha ordenado al consistorio a que la indemnice por valor de 9.297 euros, el equivalente al 2% del precio de adjudicación del contrato.

Un contrato que nunca llegó a ejecutarse. La sentencia del alto tribunal da la razón a la empresa, que alegraba que el Ayuntamiento incumplió los plazos para la extinción del contrato. Según el auto, “en el expediente se constata que el contrato adjudicado el 16 de marzo de 2018 por el trámite de urgencia, no se formalizó hasta el 2 de abril de 2018, fuera ya del plazo de 15 días previsto en el pliego para iniciar las obras”.

Además, también resalta que la empresa no fue citada a la firma del acta de comprobación y replanteo (negativa) hasta el 16 de mayo, fuera del plazo de 48 horas previsto por la normativa. Por todo ello, el TSJA ha fallado a favor de la empresa, que no llegó a iniciar las obras, pero podría cobrar 9.297 euros.

En el año 2013, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía incluyeron en el Plan Turístico de Grandes Ciudades la reforma del antiguo convento de Regina y su adaptación para el uso público. Desde entonces, el proyecto va dando tumbos sin que haya podido iniciarse. En el último mandato, el convento volvió a los planes municipales.

Así, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó en julio de 2022 una transferencia de crédito por valor de casi un millón de euros para acometer la recuperación del antiguo Convento Regina. En concreto, con un presupuesto de 946.000 euros destinado a la rehabilitación de la nave de la iglesia y la primera fase de actuación sobre el claustro, consolidando sus elementos arquitectónicos.

El convento fue constituido el 17 de julio de 1499 y la iglesia fue inscrita como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo del Patrimonio Inmueble de la Junta de Andalucía en el año 1979.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!