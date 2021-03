Auge y caída del todopoderoso presidente de los enfermeros, el cordobés Florentino Pérez

Florentino Pérez Raya comparte nombre y primera apellido con uno de los empresarios más poderosos de España. Pero en influencia, en el sector sanitario, no tiene nada que envidiarle al presidente del Real Madrid. El presidente del Colegio de Enfermería de Córdoba lo es también del Consejo General de Enfermería de España (CGE) y, por tanto, del andaluz. Llegó al cargo en 2017, a propuesta del PP, entonces en el Gobierno.

Su puesto es uno de los más influyentes dentro del sector sanitario nacional. También su salario. Redacción Médica llegó a publicar que percibe unos emolumentos anuales cercanos a los 400.000 euros, al ser presidente de varios colegios y responsable también de una empresa. Ha sido, además, una persona clave en la historia reciente de la enfermería española. Su trayectoria profesional comenzó como enfermero asistencial en el Hospital Provincial de Córdoba, donde pasó por servicios como Urgencias, Cirugía, Traumatología, Radiología o Atención Primaria. Posteriormente ocupó diferentes cargos en el sindicato Satse en las secciones de Córdoba, Andalucía y a nivel nacional. Desde que aterrizara en la Organización Colegial en 1984 ha pasado por la presidencia del Colegio de Enfermería de Córdoba, la presidencia del Consejo Andaluz de Enfermería y la vicepresidencia segunda del Consejo General de Enfermería.

Pero ahora está en el foco mediático después de una investigación judicial por supuesto cobro de comisiones y viajes de lujo pagados por el propio Consejo de Enfermería, según destapó a finales de febrero el diario El País. Después de una denuncia que tiene su origen en el Colegio de Enfermería de Valladolid, se investigan presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad. El origen de la investigación está en un viaje de lujo a Singapur, Camboya y Vietnam en junio de 2019 del que disfrutaron 40 personas afines a la cúpula del Consejo cuando debían asistir al Congreso Mundial de Enfermería en Singapur. Además, había pagos supuestamente camuflados a través de sociedades filiales que también se investigan.

No es la única investigación que pesa sobre este cordobés. Según Redacción Médica, otro juzgado también investiga si Florentino Pérez Raya "habría comprado dos coches y obtenido la concesión de un préstamo personal a través de presuntos incrementos en la facturación por la coordinación de cursos de formación que se impartieron en los ocho colegios enfermeros andaluces. Coches, préstamo personal y trabajos de coordinación habrían supuesto más de un millón de euros de beneficio para Pérez Raya, según relata el texto legal", en una denuncia publicada íntegramente por este diario.

La denuncia plantea una facturación “presuntamente falsa” de Florentino Pérez Raya a través de una sociedad familiar "cuyo objeto social era la fabricación y venta de figuras de escayola. Con ella, habría facturado por servicios de coordinación de cursos a Cofunsalud y Ficssalud, las dos empresas encargadas de impartirlos y a su vez pertenecientes al Consejo General de Enfermería", señala el texto.

A través del Colegio de Valladolid, Pérez Raya se enfrenta a otra querella por trato sexista contra una de las colegiadas, según ha avanzado también Redacción Médica.

Esta semana, Florentino Pérez Raya ha dejado la presidencia del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y ha propuesto la convocatoria de elecciones. Eso sí, ha decidido mantenerse al frente del Colegio General de Enfermería y también del de Córdoba. Y no paran de lloverle las críticas internas que piden que dé un paso atrás. El último ha sido el Colegio de Enfermería de Castellón, que reclama una asamblea urgente y una auditoría de las cuentas de los diez últimos años en la entidad nacional.

En su despedida del consejo andaluz, Pérez Raya no ha hecho atisbo alguno de mención a todos estos casos. “Se trata de una decisión muy sopesada que no ha sido fácil tomar, pero considero que va en beneficio de nuestros colegiados en España y Andalucía. Quiero dedicarme a seguir cambiando el modelo de gestión del Consejo General y continuar dotándole de una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones clave. Dejo en Andalucía una institución saneada económicamente y centrada en sus funciones de defensa y desarrollo profesional. Además, agradezco a los presidentes provinciales y al secretario general, la colaboración y el trabajo conjunto que hemos desarrollado en todos estos años donde la sanidad andaluza ha sido pionera en muchos hitos enfermeros como la implantación de la prescripción enfermera o las consultas enfermeras”, afirmó esta semana Pérez Raya.

Pérez Raya fue una voz crítica contra la gestión del Gobierno y "ante la precariedad de los profesionales" presentó una querella contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su equipo por un delito contra la seguridad de los trabajadores. Ahora es él el que se tiene que defender en los tribunales de una multitud de acusaciones.

