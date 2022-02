Una mujer herida en el choque de un camión cargado de nitrato amónico y un coche

Una mujer de 61 años ha resultado herida, aunque no de manera grave, tras el accidente entre un coche y un camión cargado de nitrato de amonio ocurrido en la Autovía del Sur (A-4) a su paso por Córdoba capital. No obstante, el accidente no ha provocado fuga alguna de la carga del camión, un material considerado altamente peligroso y explosivo, que se suele usar como fertilizante.

Según han informado fuentes de los servicios de emergencias del 112 Andalucía, el accidente se ha producido a las 7:30 de la mañana en la Autovía del Sur a la altura del kilómetro 403, en las inmediaciones de la salida hacia el hospital Reina Sofía de Córdoba pero en sentido Sevilla.

Al lugar han acudido de urgencia agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, servicios sanitarios y personal de mantenimiento de carreteras.

El 112 ha recibido varios avisos, uno de ellos del propio conductor del camión, que informaba de que no había habido ni vuelco, ni explosión, ni fuga de la carga, tan solo la colisión.

La mujer herida viajaba en el turismo accidentado. En principio, sufre daños leves por los que ha sido atendida en el lugar sin necesidad de traslado al hospital.