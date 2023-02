Mueren más de 6.000 aves en un incendio de dos naves en Puente Genil

Dos naves dedicadas a la avicultura se han visto afectadas este lunes por un incendio en el que no ha habido personas heridas, pero sí más de 6.000 aves muertas, según las primeras estimaciones, en la localidad cordobesa de Puente Genil, informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11:40. En ese momento, varios ciudadanos han llamado al teléfono 112 para indicar que había un incendio en una nave de pollos cerca de la pedanía de La Mina. De inmediato, desde el Centro Coordinador se ha activado a los Bomberos, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Una vez en el lugar del suceso, los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación han confirmado al 112 que el incendio ha afectado a dos naves dedicadas a la avicultura. En una primera estimación, según las mismas fuentes, habrían muerto entre 6.000 y 7.000 aves. No ha habido que lamentar daños personales.

