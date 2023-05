El motorista ingresado grave en la UCI tras el accidente en Vallellano pasa a planta

El motorista que resultó herido grave en la tarde de este martes tras sufrir un accidente de tráfico en Vallellano con el Paseo de la Victoria ingresó tras su traslado en la Unidad de Cuidados iNtensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba, de donde ya ha pasado a planta.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes hospitalarias a este periódico, que señalan que “el hombre ingresó ayer en UCI Y ha pasado a planta” ya.

Este martes, los servicios de emergencias del 112 Andalucía recibieron avisos del siniestro ocurrido a las 18:20 en el cruce de Vallellano con el Paseo de La Victoria. Los servicios sanitarios activaron una UVI móvil ante la gravedad de las heridas que presentaba la víctima, que fue evacuada de urgencia hasta el hospital Reina Sofía de Córdoba.

