Investigan un vertido de aguas residuales al arroyo Pedroche presuntamente provocado

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) investiga lo que ha podido provocar un vertido de aguas residuales al Arroyo Pedroche y que fue detectado el pasado martes. Según ha podido saber este periódico, el origen podría estar en el atasco provocado por una gran rama de cuatro metros de longitud que habría sido introducida en un aliviadero de aguas residuales que se ha desbordado.

De hecho, la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches, que aglutina a colectivos sociales, vecinales, ambientalistas y ciudadanos a titular personal, ha puesto en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba, así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el vertido de aguas residuales a través de una fisura existente junto una boca de alcantarilla situada junto al Arroyo Pedroche. La rama ha provocado que ese tramo del sistema de alcantarillado ha entrado en carga, es decir, ha colapsado y consiguientemente, se ha desbordado.

El tramo afectado corresponde a la parte final del arroyo Pedroche, en concreto, al tramo comprendido entre el viaducto del ferrocarril situado en un extremo del actual Parque de Levante (Barriada de Fátima), y la desembocadura del mismo en el Guadalquivir. En el agua que discurre por el tramo afectado por el vertido se puede apreciar la presencia de parámetros físicos característicos de las aguas residuales, como el color (turbidez) y el olor. “Efectivamente, resulta llamativo el fuerte contraste entre el agua transparente arroyo arriba del punto de vertido, con presencia de numerosa fauna de invertebrados, y el aspecto desolador e infecto del tramo afectado”, señalan desde la plataforma ciudadana.

Fuentes de Emacsa han confirmado la incidencia. Emacsa actuó este martes tanto en el colector como en su entorno más próximo en las inmediaciones del Arroyo Pedroche tras detectar en una de sus inspecciones rutinarias un alivio causado por un atasco intencionado del propio colector. El personal de Emacsa extrajo de manera inmediata una rama de grandes dimensiones que, por la configuración y dimensiones del colector, había sido introducido de manera intencionada y evitaba que el colector funcionara correctamente.

La rápida intervención de Emacsa propició que el vertido que se estaba registrando “cesara a las 20.30 del martes, el mismo día de la inspección a esta zona”, señalan las fuentes consultadas por este periódico. Una vez detenido el vertido, durante la jornada de este miércoles, el personal de esta empresa municipal ha seguido actuando sobre el propio colector para asegurar su óptimo funcionamiento y detectar si hubiese algún otro incidente de menor entidad. De esta manera, ha verificado que el colector y el aliviadero funcionan adecuadamente sin que exista ningún tipo de vertido. Además, Emacsa se encuentra actualmente realizando labores de limpieza en la zona afectada por el vertido.

“Hemos actuado en tiempo récord”, señalan las fuentes. El aliviadero ya se ha desatascado y el vertido ha cesado, confirman desde la empresa municipal de aguas de Córdoba, que aseguran que también han recibido una notificación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Fuentes de la plataforma han detectado que el vertido ha afectado a la fauna del arroyo. Así, han confirmado la muerte de varios ejemplares de varios calandinos, una especie de peces que están protegidos y que se encuentran amenazados.

El conjunto del arroyo Pedroche incluido en el Inventario de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía, presentando una serie de valores culturales (acueducto y puente romano, antigua calzada romana Corduba-Emerita Augusta, molinos, etc.), paisajísticos y naturales. Considerando el conjunto de su cuenca, entre su fauna destaca, por ejemplo, la comunidad de peces autóctonos (cinco especies), una de las mejores de toda la Cuenca del Guadalquivir lo que hace que deba ser priorizada su conservación.

En junio de 2021, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, a instancia de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroche, aprobó una moción al objeto de solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica, la declaración del citado arroyo como reserva natural fluvial, justificado por la representación de bosque de galería en un estado de conservación favorable, la presencia de cinco especies de peces, cuatro de ellas endémicas en la Península Ibérica, y catalogadas todas como vulnerables a la extinción, así como una representación sobresaliente de odonatos, entre otros valores ambientales.

