Investigan a un persona en Dos Torres por dejar morir de sed a 36 vacas

La patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba ha investigado a un vecino de la localidad de Villanueva del Duque, de 52 años de edad, como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Villanueva de Córdoba observó durante un servicio propio de su especialidad, a finales de mayo de 2022, una acumulación inusual de buitres en una zona rural de la localidad de Dos Torres.

Tras realizar gestiones tendentes para el esclarecimiento de los hechos, se pudo localizar al titular de la explotación ganadera de bóvidos y acceder a su interior, donde se pudieron localizar, numerosas vacas negras de raza andaluza, que presentaban un cuadro de deshidratación importante y cubiertas de barro seco al haber intentado beber agua en charcas secas ya que no tenían acceso a ningún punto de agua.

Fruto del apoyo del personal veterinario de la Oficina Comarcal Agraria de Los Pedroches, se efectúo una inspección en la explotación ganadera, donde se localizaron un total de ocho bóvidos muertos, falleciendo en días posteriores hasta un total de treinta y seis.

Por todo ello, se instruyeron diligencias policiales por un supuesto delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, siendo investigado el titular de la explotación ganadera, como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

