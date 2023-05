Fallece el conductor de un turismo que ha volcado tras salirse de la vía

Un hombre de 66 años de edad ha fallecido en la tarde de este miércoles tras salirse de la vía con su vehículo y volcar en la carretera que une las localidades de Pedroche y Torrecampo, en la zona norte de la provincia de Córdoba, informa el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes han precisado que el siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 15:45 a la altura del kilómetro 31 de la carretera A-435. El coche se ha salido de la vía y ha volcado, provocando la muerte del único ocupante del vehículo.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado, activados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y del Parque Comarcal de Bomberos de Pozoblanco (Córdoba), del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, que se han encargado de excarcelar el cuerpo sin vida del interior del vehículo.

De hecho, los operativos no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 66 años de edad, que ha fallecido en el mismo lugar del accidente sin que diera lugar a su traslado hospitalario.

