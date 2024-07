Expulsan del concierto de Robe en Córdoba a una pareja por vejar e increpar a una limpiadora

Dos personas fueron expulsadas el pasado viernes durante el concierto de Robe en el teatro de La Axerquía de Córdoba después de vejar e increpar a una limpiadora del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes de dicho ente local.

Esta limpiadora, que forma parte de la plantilla encargada de que el recinto esté lo más higiénico posible durante los eventos, se encontraba recogiendo los vasos que los asistentes dejaban por los poyetes del teatro. En un momento dado, tiró a la basura unos vasos que apenas tenían líquido en su interior. En ese instante, la pareja se lo recriminó, asegurando que eran suyos.

Debido al altercado que inició el matrimonio, la limpiadora optó por comprarle dos cervezas y abandonó el lugar. Al rato, volvió a pasar por donde se encontraba la pareja, a quien le comentó que no dejara los vasos en los poyetes y que los tirara a la basura dado que ella tenía la instrucción de recoger todos los recipientes.

Fue entonces cuando se produjo el hecho que acabó con la expulsión de la pareja. En mitad de la discusión, uno de ellos cogió una cerveza y se la echó por encima a la limpiadora. El personal de seguridad intervino y acordó que el hombre y la mujer abandonaran inmediatamente el teatro. Desde el IMAE han condenado los hechos y se encuentra a disposición de la trabajadora para todo lo que necesite. Hasta el momento, la empleada no ha denunciado a la pareja.

