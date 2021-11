Cae una banda por robar más de 80 gallos de pelea de la raza 'combatiente español'

Cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 20 y 40 años, han sido detenidas acusadas de haber cometido una decena de robos en las provincias de Sevilla y Córdoba para hacerse con más de 80 gallos de la raza 'Combatiente Español'.

La Guardia Civil ha informado este lunes en un comunicado del resultado de la 'Operación Mercefu', iniciada en 2019 cuando se tuvo constancia de robos en fincas ganaderas e instalaciones particulares de las dos provincias andaluzas antes citadas.

La investigación, desarrollada por el Equipo Roca de Carmona (Sevilla), ha permitido desvelar que los delincuentes, aficionados a la cría de esta raza de gallos, asistían a eventos o peleas de estas aves en lugares habilitados para ello, observando a los más destacados para ubicar los lugares donde eran custodiados por sus propietarios, para después sustraerlos.

Tras obtener indicios y pruebas suficientes de que los sospechosos pudieran estar implicados en la comisión de una decena de delitos de robo con fuerza en las poblaciones de Fuentes de Andalucia, Mairena del Alcor, Isla Mayor, la Luisiana, Puebla de Cazalla, Cañada Rosal, Arahal y la Carlota, se ha procedido a la detención de cuatro personas e imputación de otro de los miembros de la organización, que ya se encontraba en prisión.

También se les han imputado supuestos delitos Contra la Seguridad Vial, ya que en las ocasiones en que fueron sorprendidos o se intentó interceptarlos, emprendieron la huida en vehículos de alta cilindrada, haciendo caso omiso a las patrullas y realizando peligrosas maniobras de adelantamiento a otros vehículos, poniendo en riesgo a otros conductores o generando peligro al dejar los vehículos con el que circulaban abandonados de cualquier manera, ha aclarado la Guardia Civil en su comunicado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!