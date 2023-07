Una avería en Fátima ha dejado sin luz a 439 personas en Córdoba, según informa E-Distribución.

La incidencia se ha registrado a las 9:50, provocando la ausencia de dicho suministro en esta zona de Córdoba.

Endesa prevé que la avería pueda estar arreglada para las 12:00, hora en la que se restablecerá el servicio.

