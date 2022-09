Vecinos del Casco Histórico habilitan un correo electrónico a donde enviar quejas por incidentes nocturnos

La asociación de vecinos La Axerquía ha habilitado una dirección de correo electrónico para que los vecinos del Casco Histórico puedan enviar fotografías, vídeos o denuncias sobre más incidentes nocturnos que se produzcan en la zona, así como problemas de suciedad, abandono, ruidos, molestias y “todos aquellos comportamientos que alteren el derecho a vivir en un barrio decente y apacible”.

La dirección de correo es axerquia@axerquia.org, aunque también se ha habilitado el buzón de la casa vecinal, en la calle Maese Luis número 20, para quienes no deseen enviar la documentación por email.

Desde la asociación aseguran que reciben “quejas permanentes de residentes por la proliferación de establecimientos hoteleros, botellones y situaciones en las que se incumplen normativas y ordenanzas, generando ruidos, molestias, invasión de veladores en la vía pública y acerados, música a todo volumen y discusiones”. Afirman, además, que se han producido agresiones e insultos “a quienes les llaman la atención cuando, a altas horas de la madrugada, van de botellón, fiesta o despedidas de solteros, dejando las calles y los portales llenos de suciedad, micciones y excrementos”.

A todo ello se unen, continúan, “los cada vez más numerosos pisos turísticos en los que se alojan grupos que realizan fiestas nocturnas sin control ni de los propietarios ni de la polícia”, lo que impide “el descanso a vecinos, mayores y pequeños”.

Aunque el alcalde de Córdoba, José María Bellido, aseguró que los últimos hechos denunciados eran “casos aislados”, desde la organización vecinal aseguran que la situación “es cotidiana y conocida” y que lo han comunicado al Ayuntamiento, “que hace oídos sordos”. La situación llevó, incluso, a una movilización por parte de los vecinos.

A pesar de las declaraciones del regidor, el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, y el jefe de la Policía Local se ha reunido con la asociación, garantizando “mayor vigilancia y control de establecimientos para exigir el cumplimiento de la normativa y las ordenanzas”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!