Las urnas se cierran en la Universidad con una participación que ronda el 30%

Comienza el recuento de votos en las elecciones a rector de la Universidad de Córdoba. A las 20:00 se han cerrado las urnas ubicadas en los distintos centros, y ha comenzado el conteo manual. Según los datos de participación registrados a las 19.21 horas, 5.409 universitarios, entre profesores, alumnos y personal de administración y servicios han votado hasta esa hora para elegir al futuro rector o rectora de la Universidad de Córdoba entre las dos candidaturas que concurrían a estos comicios: los catedráticos Julieta Mérida García y Manuel Torralbo Rodríguez.

Especialmente notable es la participación del sector A1 (profesorado doctor de cuerpos docentes universitarios) y de estudiantes de grado, cifrada en un 24,31 por ciento, casi 16 puntos por encima de los comicios de 2018, en los que solo concurría la candidatura de José Carlos Gómez Villamandos, pero seis por debajo de las elecciones de 2014, en las que con un 30,36 por ciento, se registró un récord histórico de participación. El porcentaje total es del de participación es del 27,71%, 6,48% inferior a la registrada en 2014.

Con carácter provisional, en el último dato de participación previo al cierre de las urnas, por sectores han votado 576 profesores doctores de Cuerpos Docentes Universitarios (A1), lo que supone el 87,67% por ciento de este sector; 118 Profesores Contratados Doctor y Profesores Colaboradores con doctorado (A2), que significa el 82,52 por ciento de este colectivo; 25 Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios, Profesores Colaboradores no Doctores y Contratados del Programa Ramón y Cajal, un 73,53 % del sector B1; 484 electores del sector B2(Profesores Contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30 y contratados conforme al artículo 34 de los presentes Estatutos), que supone un 47,64%; 746 trabajadores de administración y servicios , que representa un 86,95 % del sector C; 3.223 estudiantes de grado, que supone un porcentaje del 24,31% y 237 alumnos de máster y doctorado, que significa el 6,67% de este sector (D2).

Por centros, en el sector D1 (alumnado de grado de Centros Propios), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) es la que registra una mayor afluencia de estudiantes a las urnas, con un 29,48% de participación del alumnado de este centro, seguido de la Facultad de Veterinaria, con un 27,82%. Le siguen Filosofía y Letras, con un 27,36%; Ciencias de la Educación, que registra un 25,84%; Escuela Politécnica Superior de Belmez, con un 25,13%; la Facultad de Ciencias, con un 24,10%; Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, que ha registrado un 24,02%; Facultad de Medicina y Enfermería, que ha registrado un 20,17%; Escuela Politécnica Superior de Córdoba, con un 19,33% y por último, Ciencias del Trabajo, con un 18,85%.