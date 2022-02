UGT cifra en 200 los empleos afectados por el parón de Construalia

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT Córdoba) ha mostrado su preocupación por la situación en la que han quedado, aproximadamente, unos 200 trabajadores del sector de la construcción, y decenas de empresas contratistas, tras la decisión de la empresa Construalia de paralizar varios proyectos de obra nueva por “falta de liquidez tras el incremento del coste de los materiales”, según manifestó la propia empresa.

Para UGT FICA Córdoba este anuncio es "una mala noticia para el sector, que estaba protagonizando unas buenas cifras de creación de empleo en los últimos meses y siendo clave en la recuperación económica tras la pandemia". “Hablamos de un sector complejo, en el que existe mucha contratación de pequeñas empresas de múltiples subsectores que se están viendo afectadas y, como consecuencia, también sus plantillas de trabajadores”, señaló Pedro Téllez, secretario general de la Federación, a través de una nota de prensa.

Sin entrar en las razones que han llevado a Construalia a esta decisión, Téllez sí apuesta por “ser ágiles en la resolución del problema y en la búsqueda de alternativas, ya que se podría producir un efecto dominó nada deseado ni para las empresas, ni para los trabajadores ni, tampoco, para los propietarios de esas viviendas, que tendrían que sufrir retrasos en la entrega de las mismas”.

Para ello, el responsable sindical ofreció “la experiencia del sindicato, mayoritario en el sector de la construcción, en la resolución de este tipo de conflictos” y recordó que “la legislación laboral recoge herramientas para estos casos, que contemplan medidas temporales para garantizar el mantenimiento del empleo y perjudicar, lo menos posible, a los trabajadores y trabajadoras hasta que se resuelva esta situación”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!