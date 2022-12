El turismo cordobés se vuelve a acercar a los récords previos a la pandemia

Noviembre ha vuelto un mes excelente para el turismo cordobés, según se desprende de los datos difundidos por la Encuesta de Coyuntura Hotelera divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, el mes ha cerrado en la provincia con unas cifras próximas a los récords que se alcanzaron en los años previos al estallido de la pandemia en marzo de 2020.

En concreto, y según el INE, un total de 85.561 personas se alojaron en hoteles y hostales de la provincia de Córdoba. Son 5.000 personas más que en noviembre de 2021 y apenas 7.000 menos que en el mismo mes pero del año 2019, cuando se batieron todos los récords. Es decir, los hoteles vuelven a gozar de la salud que exhibieron en los años previos al confinamiento.

Esos más de 85.000 turistas desarrollaron un total de 145.764 pernoctaciones en los hoteles cordobeses. Son 12.000 más que el año anterior y 10.000 menos que en 2019. De hecho, el turismo está ya superando los niveles del año 2017 y superando los del 2016.

Lo que sí ha cambiado desde el confinamiento es la nacionalidad del turismo que llega a Córdoba. De nuevo, son más los nacionales que los extranjeros. De hecho, el turismo nacional está ya en niveles pre pandemia y en ocasiones incluso lo supera. Mientras, el que no acaba de arrancar del todo es el extranjero.

