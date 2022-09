Un total de 23 puestos de castañas reciben solicitudes y cuatro de ellos se sortearán dada su alta demanda

La temporada de castañas asadas y mazorcas de maíz comenzará el próximo 20 de octubre y el Ayuntamiento de Córdoba ya ha hecho público el informe provisional de concesión de los puestos. El documento muestra una imagen similar a la de los últimos años dado que no se consigue llegar al pleno de 25 puestos de castañas. De esta cifra, 23 puestos han sido solicitados, de los que cuatro de ellos se sortearán ya que ha habido más de un solicitante.

Así, las ubicaciones que el Ayuntamiento ha dispuesto son las del año pasado y son las siguientes: Avda. Barcelona (junto a paso peatonal central), Glorieta Amadora (frente al supermercado), Calle Isla Lanzarote con esqiuna de la calle Isla Formentera, Avda. Doctor Fleming, Avda. Almogávares (frente a la heladería), Avda. Virgen de Fátima, en la esquina de calle arcos de la frontera (junto a café-bar); Avda. Fray Albino (Tras Torre Calahorra, a partir del puesto nº 12 del mercado artesanal); Pasaje voluntaria María Cañas en la esquina de la Avda. República argentina (junto a quiosco de zumos); Avda. Equipo 57 en la esquina con del Pasaje con Avda. Piconeros; Avda. Gran Vía Parque, en la esquina con la Avda. Manolete (paseo central); Plaza de Colón (Frente a calle Osario); Glorieta Cruz de Juárez (junto a paseo peatonal Cruce Jardines) y Avda. de Libia, en la esquina de la Avda. Virgen Milagrosa (junto a la parada de taxis).

Las localizaciones continúan por Avda. de Granada, (junto a banco); Avda. del Cairo en la esquina de la calle Hermano Juan Fernández; Glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki; Calle del Deporte, esquina con calle Las Lomas; Calle Sta. María de Trassierra, esquina con Calle Músico Tomás Luis de Victoria; Jardines Elena Moyano, en esquina con Avda. Rabanales; Avda. América, en esquina con Paseo de las Margaritas; Avda. Agrupación Córdoba en esquina con Avda. de Las Ollerías; Bulevar del Gran Capitán, esquina con Avda. Ronda de los Tejares y en Plaza de Vistalegre (zona peatonal del centro de la plaza).

De todas ellas, cuatro han recibido más de una solicitud, por lo que se tendrán que sortear. Son Glorieta Amadora (frente al supermercado), Pasaje voluntaria María Cañas en la esquina de la Avda. República argentina (junto a quiosco de zumos), Glorieta Cruz de Juárez (junto a paseo peatonal Cruce Jardines) y Bulevar del Gran Capitán, esquina con Avda. Ronda de los Tejares. Por el contrario, las ubicaciones que no se han solicitado y en las que, por tanto, no habrá puesto de castaña serán en Avda. Isla Fuerteventura y en la Plaza de los Califas.

Las principales deficiencias que deberán subsanar los solicitantes, en el plazo máximo de diez días, están relacionadas principalmente con haber aportado un DNI caducado o no haber adjudicado una declaración responsable. Por otro lado, el sorteo para la adjudicación de las ubicaciones que han sido solicitadas por más de una persona se realizará a las 12:00, el próximo martes 26 de septiembre en la Sala de Arbitraje en la planta baja de la Avenida Gran Capitán n.º 6.

La temporada de castañas y mazorcas finalizará el 20 de enero.

