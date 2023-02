Un total de 23 cordobeses murió en accidentes vinculados al trabajo el año pasado

Un total de 23 cordobeses murieron el año pasado en accidentes vinculados a su trabajo. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, 17 cordobeses murieron en accidentes laborales mientras trabajaban. A estos hay que unir otros cinco fallecidos más in itinerere, es decir, camino o de vuelta del trabajo, según las estadísticas oficiales.

El Ministerio de Trabajo tiene cuantificados un total de 8.982 accidentes laborales en la provincia de Córdoba durante el año pasado. La mayor parte de ellos fueron considerados leves, un total de 8.911. No obstante, se señalaron 54 graves y 17 mortales. También se registraron 1.038 accidentes in itinerere, de los que 1.013 fueron leves, 20 graves y cinco mortales. De todos los accidentes laborales mortales, solo dos trabajaban por cuenta propia. El resto lo hacían por cuenta ajena.

En Córdoba, la mayor parte de los accidentes laborales (1.706) se produjeron en la industria, seguidos de los registrados en la construcción (1.525). El tercer sector laboral donde más accidentes se produjeron es la agricultura, con un total de 1.250, según los datos del Ministerio de Trabajo. El que menos, la información y comunicación, con ocho accidentes laborales.

Córdoba es una de las provincias con más siniestralidad de España. El Ministerio tiene un índice de incidencia. La media es que se producen unos 3,51 accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores asalariados en toda España. En Andalucía, la tasa está en los cuatro puntos. En Córdoba se va a los 6,52 puntos. En la región, Almería es la provincia con más siniestralidad, con 7,31 puntos. En España es Teruel, con casi 15 puntos.

