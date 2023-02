“Si la administración no responde, la protesta es lo que nos queda”. Y con una concentración simultánea en tres centros educativos cordobeses, la comunidad educativa de estos ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía que cubra las plazas del personal que les falta en sus plantillas para ofrecer un adecuado servicio.

La Escuela Infantil pública Parque Fidiana y el IES Averroes en Córdoba capital, y el IES Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera han sido los centros donde padres, madres, profesorado y alumnado, además del personal de administración y servicio se han sumado a la protesta para exigir que las administraciones les doten con los porteros, conserjes, administrativos y profesores cuyas plazas tienen sin cubrir. Porque también exploran reclamar al Ayuntamiento que se haga cargo de los porteros que faltan.

“Necesitamos un profesor de Educación Especial. Hay varios niños que necesitan esa ayuda y otros que quisieron matricularse el año pasado, no pudieron aun teniendo aquí hermanos. Educación no les dejó al carecer de esta ayuda” en el centro, cuenta a Cordópolis la presidenta del AMPA de la Escuela Infantil Parque Fidiana, Teresa Jurado.

Además, en este centro tienen una plaza vacante de portero. El anterior estuvo de baja y “nos mandaron seguridad privada el año pasado y principios este curso”, pero ahora no tienen a nadie para hacer esa labor. “Ahora la están haciendo las profesoras”, critica sobre una función que no les corresponde y que, además, acarrera más tarea al personal de la escuela infantil, a la que “hna quitado líneas y, por tanto, profesoras”. Actualmente, la directora y cinco maestras atienden a los 75 alumnos del centro.

Padres y madres de los pequeños se han sumado a la protesta este jueves, para apoyar la petición que también reclaman el personal del centro. Señalan que cubrir las plazas vacantes “es una urgencia que tiene que ser para ya y ni Ayuntamiento ni la Junta nos dan respuesta”, explica a este medio Ana Bastida, coordinadora de las acciones entre los distintos centros. “Unidos tenemos más fuerza”, argumenta.

Bastida es profesora en el IES Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera. En este instituto de la provincia también se han sumado hoy a la protesta de madres, padres, alumnado, profesorado y personal. Porque, según afirma, desde la administración “a los correos no responden, no hacen caso. Si no te responde el organismo que te puede dar la solución, lo que nos queda es protestar”. Y añade que la idea de unirse los centros es “crear una plataforma”, tejer una red para que todos los centros educativos que tienen falta de personal, se sumen a la protesta.

En el caso de este instituto de Aguilar de la Frontera, con dos edificios, actualmente son los profesores los que se hacen cargo de labores de conserjería en uno de ellos. El centro necesita dos conserjes que puedan controlar la salida y entrada del alumnado del segundo edificio, ya que en este momento no hay nadie. Además, solo cuentan con “un administrativo para un centro entero, con 626 alumnos y alumnas, cuyo contrato finaliza a mediados de julio, que es el momento e más trabajo por el periodo de matriculaciones”, señala Bastida. “Necesitamos un administrativo permanente”, reclama.

Ya también requieren personal de limpieza para el centro. Cuentan con solo dos personas para las labores de limpieza mientras el centro se encuentra en obras, con lo que la suciedad y el trabajo para eliminarla es mayor actualmente.

En Córdoba capital, también se ha sumado a la protesta este jueves el IES Averroes, como muestra de solidaridad y ejemplo de que con las movilizaciones han logrado que la administración cubra las plazas del personal que les faltaba al inicio del curso. “Queremos mostrar nuestro apoyo a todos los centros educativos que siguen enfocados en solucionar todos los problemas que les generan la falta de personal en la educación pública”.

La comunidad educativa del IES Averroes se movilizó durante meses hasta que el centro reincorporó a una empleada de administración y dos nuevas ordenanzas para “cubrir las dos plazas que necesitábamos desde hace ya demasiado tiempo para el buen funcionamiento de nuestro centro”. “Esta situación no es mera suerte ni casualidad, sino que viene dada tras meses de acciones y protestas que hemos estado realizando desde nuestro centro”, por lo que han animado a sumarse a las movilizaciones a los centros educativos que tengan plazas por cubrir en su personal.